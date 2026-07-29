葉振弘Marco離巢ViuTV即拍HOY劇　何爵天讚有喜感主要對手是妹頭

HOY全新處境劇《你的保安 李寶安》今日（29日）舉行開鏡拜神。剛與ViuTV完約的「凍結組合」P1X3L成員Marco（葉振弘）亦參與其中。但他因私人理由，未有接受現場傳媒訪問，只是拍照，不過見他全程心情不俗，似乎未有受合約變動影響心情。

剛與ViuTV完約的前P1X3L成員Marco（葉振弘），有份參演HOY全新處境劇《你的保安 李寶安》。（葉志明 攝）

何爵天讚Marco有「喜感」

導演何爵天接受訪問時，被問到這次與Marco合作的契機，他笑言是「咁啱得咁蹺，飛機撞紙鳶」，完全是緣分巧合：「有朋友推薦，咁我哋就相識咗。我覺得Marco做綜藝好搞笑、好有喜感，拍喜劇最緊要就係有喜感，佢正好有呢種感覺，所以覺得佢非常適合做呢部處境劇。」

活動上，Marco介紹今次劇中飾演一位非常善良和有耐性的送貨員。（葉志明 攝）

約滿ViuTV後才邀請

被問到是否在Marco離巢ViuTV後才邀請對方，何爵天表示：「完咗約之後先揾嘅，就係近排，有人介紹俾我，話可以同佢合作。」笑指他攞了Marco離巢後的「第一次」？何爵天即笑言：「唔係掛？我都係喺呢度（HOY）第一次拍劇喎。」至於Marco的戲份？何爵天表示，自己在劇中將每一個角色都視為主角看待，並希望這部劇集可以長拍長有，甚至像美劇一樣分季度拍攝，Marco也一定會是這部劇的一份子。

Marco劇中主要對手正是妹頭

談到Marco拍照時略顯緊張，問到合作時有無感受到？何爵天坦言，大家始終是初次合作，需要時間去互相了解，從而幫助對方發揮得更好、再好笑一點，「我作為導演，都要令到嚟嘅演員有好好發揮，觀眾又睇得開心。」此外，何爵天還預告Marco劇中的主要對手正是妹頭盧頌恩。