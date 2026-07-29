張偉文再爆緊急送院痛到爆粗同絕望講拜拜　方俊稱院方受壓才正視

「靚聲王」張偉文早前被爆疑遭護老院疏忽照顧，壓瘡嚴重而且腳傷紅腫潰爛，甚至一年半未有洗澡，情況十分淒涼。事件被媒體爆出後，引起了廣泛的關注和輿論，迫使院方在7月27日緊急將他送往醫院。據《星島頭條》報道表示，留院期間張偉文的痛楚可見一斑，他不時因劇痛而高喊「好X痛」、「好X辛苦」等。雖然精神尚可，但壓瘡及潰爛狀態使他痛苦不堪，以至於一度悲觀地表示「我唔得喇，拜拜！」

張偉文長期臥床。(facebook圖片)

方俊指院方長期以來忽視其衛生需求

監護人方俊用播放舊歌的方法讓張偉文稍微平復情緒，讓他重新找到些許表演的熱情。張偉文胃口不錯，但仍為痛楚不時咬手指發洩。方俊對護老院的管理表示強烈不滿，他指出張偉文在院中大部分時間都只能臥床，院方長期以來忽視其衛生需求，僅用抹身代替洗澡，從未改善過他的生活條件。方俊試圖通過拒交院費來抗議，但院方關注的似乎僅是欠款問題，而非張偉文的健康狀況，張偉文的壓瘡嚴重至皮膚發黑院方才通報，但是仍未對方俊交代。

張偉文半年先沖一次涼。(facebook圖片)

張偉文星期一被送入急症室

直至輿論壓力無法再被忽視時，張偉文才被送入急症室。方俊等候了一整天才獲得病房安置，X光初步顯示為發炎。方俊對此表示強烈不滿，認為若非媒體干預，院方不會主動採取行動。更令人感慨的是，張偉文的經歷只是冰山一角。據方俊透露，曾聽說有些護老院甚至將院友鎖入洗衣房過夜，面對著這種荒謬又悲愴的現實，他覺得將此事交給《東張西望》及其他媒體是好事，希望從而喚醒社會對護老院問題的重視並加強監管，進而確保長者們能夠得到恰當的照顧。最後，方俊無奈地表示，雖然自己能提供的幫助有限，但至少此次輿論的力量為張偉文帶來了一線生機。