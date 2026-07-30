滕麗名林淑敏互Unfollow爆不和　過來人江嘉敏：緣分實有完結一日

江嘉敏自離巢無綫後，相隔兩年再拍劇，昨日（29日）出席HOY全新處境劇《你的保安 李寶安》開鏡儀式。江嘉敏受訪時，坦言雖然看似不斷有劇出，但其實她已有兩年時間沒有拍劇，今次重返劇組，她都擔心演技會生疏，但相信自己能做得到，「所以收到電話話去casting嘅時候，我都有啲緊張，因為好耐冇試過casting劇啦！」

江嘉敏自離巢無綫後，相隔兩年再拍劇。（葉志明 攝）

艷福不淺被小鮮肉包圍 想同李尚正「加戲」

談到劇中「艷福不淺」，導演特別安排眾多小鮮肉包圍著她，江嘉敏笑指導演非常留意她的個人生活，對她說：「Dry咁耐，係時候畀你感受下了！總之有穿保安服，和冇穿保安服嘅靚仔我都有份，所以拍呢套劇係非常開心。」問到最想跟哪位男演員「加戲」時？江嘉敏即表示李尚正，直言自己看過對方很多電影和綜藝節目，不過可惜暫時看到的戲份，同對方都很少對手戲，希望可以多一些。

江嘉敏劇中「艷福不淺」。（葉志明 攝）

回應《愛·回家》女主角不和傳聞：緣分實有完結嘅一日

此外，《愛·回家之開心速遞》兩位女主角滕麗名和林淑敏盛傳不和，加上互相取消關注對方IG引起全城熱議，江嘉敏表示沒有留意，過去亦未曾與二人合作過，「我連呢套劇都無份參與過啊，我嗰陣有casting㗎，但最尾無揀我，不過唔緊要啦，我而家都有處境劇怕。」

早年她與馮盈盈也曾因「富豪船P」事件爆出是非而令姊妹情碎，問到有否覺得女演員之間是否容易產生爭拗？江嘉敏直言：「人與人之間有爭執好正常，我同我親生細妹都有爭執啦，唔關事嘅。（女演員之間是否難存在真友誼？）緣分呢啲嘢，實有完結嘅一日。」不過她補充指，即使自己離開了TVB，但現時與舊同事仍有聯絡：「我哋會出來打羽毛球同打網球，好健康嘅！」

《愛·回家之開心速遞》兩位女主角滕麗名和林淑敏互取消關注IG引起全城熱議。（IG@sukman_lam）

江嘉敏回應滕麗名和林淑敏互unfollow一事。（葉志明 攝）

缺席《非分之罪》宣傳感可惜

對於她有份演出的TVB劇《非分之罪》單元日前播畢，江嘉敏解釋因為當時工作撞期，未能參與宣傳活動。得知有粉絲為此感到失望，她坦言因為要工作實在「沒辦法」，自己同樣感到非常可惜，並希望另一套存貨劇集《武林》播出時，可以參與宣傳。