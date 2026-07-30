李泳漢疑似已「修行完畢」回港　懶理家人感受繼續隠瞞施明安葬地

自3月施明離世後，她一對孖仔李泳漢、李泳豪與前夫李家鼎就爆出家庭紛爭，除了父子反目成仇外，李泳漢更被李家鼎嚴厲指責他索求金錢、不願工作等。李泳漢更隠瞞施明的安葬地，種種的忤逆行為讓李家鼎憤怒不已，他更公開宣布與李泳漢脫離父子關係。

自3月施明離世後，她一對孖仔李泳漢、李泳豪與前夫李家鼎就爆出家庭紛爭。（IG圖片）

李泳漢疑似已經回港

隨著日子慢慢過去，李家鼎心情及健康已經逐漸回復，而早前深潛到印度「修行」的李泳漢亦終於出現。他於社交平台分享近照，暗示已回到香港，照片中李泳漢頭戴Cap帽及太陽眼鏡，一臉鬍鬚自拍，從太陽眼鏡中可以見到他正身處酒樓「歎茶」。除了分享自拍外，他亦分享了一張2013年與現在的照片做對比並留言：「13年後。」

李泳漢疑似已經回港。(facebook圖片)

李泳漢暗示與老婆婚姻沒動搖

另外，李泳漢仍然繼續用家庭照作他社交平台頭像，即使早前經歷完風雨，他這個行為似乎在說明自己與老婆嚴佩鈺（Conny）的婚姻沒受動搖。被李家鼎斷絕關係後，李泳漢獨自前往印度拜佛修行，在印度期間，他被指有怪異行為，有同行者爆料稱他經常情緒失控大叫，及與Conny隔空吵架；加上他並未隨團返回香港，而是繼續留在印度「修行」，立即引起了外界對其經濟狀況和婚姻問題的猜測。

李泳漢仍然繼續用家庭照作他社交平台頭像。

李泳漢仍未公布施明骨灰安葬地

李泳漢早前在施明的喪禮上獨攬大權，更至今仍未公布施明骨灰的安葬地，讓李家鼎感到痛心，曾表示希望能快點得知安葬地及早拜祭。