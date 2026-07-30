東張西望｜外傭賣淫被「放蛇」斷正竟極力否認： 我不是性工作者

昨日（29日）《東張西望》報道一宗有關「外傭賣淫」事件，節目組更「放蛇」約外傭到酒店，再揭發此事，原來外傭的僱主是不知情。不少外傭會趁僱主不在家，在家中開直播賺取課金，甚至會接客及進行賣淫活動。爆料者「東哥」報東張指有外傭姐姐趁放假期間提供性服務，有些甚至惹上性病，但仍繼續賣淫，情況令人震驚。東哥經朋友介紹在直播平台看直播，一開始以為是普通跳舞，但原來另有下文，可以約外傭姐姐出來，但要另收費用。

東哥報東張指有外傭姐姐趁放假期間提供性服務。(節目截圖)

不少外傭會趁僱主不在家，在僱主家開直播賺取課金，甚至會接客及進行賣淫活動。(節目截圖)

節目組「放蛇」約外傭到酒店房

除了東哥報料外，節目組「放蛇」聯絡到一位名自稱Kelly的外傭，他們透過通訊軟件與Kelly聯絡，並提出見面的要求。Kelly很快回覆並表示要收取1千元，節目組支付了100元訂金並約在星期六見面。節目組在酒店等待Kelly來臨，一見面就被節目組問是否每星期都有接客，而Kelly亦用英文照直回答：「要視乎情況，我每次只會跟一個客人見面。」問她在香港工作的事情，Kelly毫無迴避透露自己已經來香港一年多及做家務為主，至於僱主是否知道她在外面的交易時，她即時表示：「他們怎會知道？」談話期間，Kelly開始不耐煩，並敲枱向節目組示意盡快付款及進行交易。

節目組「放蛇」聯絡到一位名叫Kelly的外傭。(節目截圖)

外傭接客賣淫被「放蛇」斷正

一早已在現場守候的「東張女神」梁敏巧現身表明身份，問她僱主是否知道她的違法行為時，Kelly開始低下頭來並表示：「我沒有做違法的事！」並繼續否認自己有進行性交易：「I’m not a sex worker. I do this for date.（我不是性工作者，我做這個只是想約會。）」由於證據確鑿，Kelly無從辯駁，被問接客次數和僱主是否知情等，她都和盤托出。Kelly被問到有沒有做身體檢查時，她表示有，而且有做足安全措施：「of couse.」。

一早已在現場守候的「東張女神」梁敏巧現身表明身份。(節目截圖)

外傭否認自己有做違法的事。(節目截圖)