張馳豪告別滿臉鬍鬚變靚仔　接受唔到呢個樣唱情歌：好disgusting

歌手張馳豪（Aska）昨日（29日）出席足球活動，不過就已經轉換了新造型，他接受《香港01》訪問時，笑指已經拍攝完《警是個大佬》，所以就可以把鬍鬚刮掉：「好多人就覺得好disgusting啦呢個樣，最近剃咗鬚，好多人見到我第一句就話：『咦！你終於變返個乾淨樣啦喎。』」被問到自己其實能否接受之前的造型時，他即搞笑表示：「如果嗰個look係唔可以唱歌，出function嘅，係真係唔係幾好睇嘅，係嗰個感覺唔係好啱囉，嗰個look唱情歌有啲怪。」但是他覺得做演員時又能接受。

張馳豪終於換返個正常嘅造型。(葉志明 攝)

新歌走壞男孩風格

張馳豪最近推出了新歌《樂活道》，歌曲走壞男孩風格並挑戰火辣的雙人貼身舞，對於他早前曾在訪問中表示會「sexy啲」，他笑指今次服裝相當大膽，他一邊形容服裝一邊用手比喻deep v的程度：「有件西裝又開到咁樣，有啲跳舞嘅衫又開到咁樣啊。跟住仲有一套跳舞嘅衫，係冷衫嚟嘅，就有好多窿啦。（即係有大家想睇嘅肉？）可以去睇下啦，我都唔知，唔好意思講。」張馳豪笑言雖然MV造型非常性感、惹火，但自己跟足導演的指示，從眼神互動到服裝都盡顯男人味。

張馳豪話今次會好sexy。(葉志明 攝)

張馳豪只有少量運動唔識

熱愛運動的張馳豪亦分享了自己對各項體育活動的熱情，他表示自己最擅長的始終是籃球，小時候也踢過足球，對於能夠參與體育活動感到非常開心。他更自爆即將會參加羽毛球比賽及網球比賽，但被問到有什麼運動是自己最不擅長時，他想了又想指：「板球及袋棍球。其實因為我個人比較好動啊，所以細個都接觸得比較多。」