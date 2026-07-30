麥玲玲短劇《失憶大師》探班農夫客串　大爆阿Bob要求多多改劇本

麥玲玲師傅擔正女主角的短劇《失憶大師》早前已經開鏡，《香港01》日前獲得探班機會，原來短劇還有玲玲師傅的好拍檔農夫客串，他們加上胡鴻鈞一起接受訪問，主題竟然圈繞林盛斌阿Bob狂加戲。

農夫今次客串麥玲玲短劇。（葉志明攝）

葉念琛導演都有前來撐場。（葉志明攝）

阿Bob「要求多多」

麥玲玲指今次阿Bob雖然只是客串，但卻「要求多多」，「阿Bob一嚟到呢，就要自己重新搞一個形象，明明冇鬚又要有鬚，明明冇頭髮，又要癡假髮，好彩最後癡唔到。」除了造型上花盡心思，阿Bob更直接動手改劇本，麥玲玲無奈笑稱：「然後佢跟住話：『唔係呢，個劇本要改喎。』好彩佢唔識字咋，佢就口改囉，咁都優化咗嘅。」

玲玲師傅帶領眾人進行拜神儀式。（葉志明攝）

眾人進行拜神儀式。（葉志明攝）

眾人進行拜神儀式。（葉志明攝）

眾人進行拜神儀式。（葉志明攝）

麥玲玲為藝術而付出

講到阿Bob在劇中究竟改了甚麼內容，原來竟然加感情線。麥玲玲笑稱，阿Bob在劇中與她飾演的失憶角色有感情發展，但這段戲讓她哭笑不得：「佢將所有嘢都改到同感情有關㗎，佢每次見到我呢就諗起，佢成日都話：『哎呀，如果你後生幾年，哎呀如果我早啲遇你，咁就好啦』，但係都係廢話啦！」至於具體加咗咩情節？玲玲師傅說：「攬呀嗰啲呢，之後無啦啦喺你後面出現熊抱，嗰啲……就假嘅。」C君聽聞後也忍不住說：「真係為藝術而……付出，你呀。」

C君聽完後都忍唔住。（葉志明攝）

大讚阿Bob對劇本十分著緊

雖然口頭上笑阿Bob改劇本，但玲玲師傅隨後亦幫忙澄清，坦言對方其實極具專業精神，只是一心想把效果做得更好。她大讚阿Bob對劇本十分著緊：「佢真係一個好認真嘅演員，因為劇本畀咗佢之後呢，佢好早已經開始睇……一路上嚟就一路話：『喂你個劇本呢度又唔得？嗰度又唔得』，係都要我改。」她更開玩笑指阿Bob有做導演和編劇的天份：「我諗佢都好鐘意試下做導演、試下做編劇呀，你知佢個人好上進㗎嘛。」

阿Bob改劇本都係為咗效果好。

麥玲玲看好廣東話短劇

除了揭露阿Bob的改劇本趣事外，麥玲玲對於今次參與短劇亦有深刻感受。她坦言電影業正值寒冬且投資龐大，相比之下短劇門檻較低，非常看好廣東話短劇的發展前景：「我自己覺得廣東話嘅短劇市場，未來其實呢一個廣東話嘅短劇市場呢，都係有得發展嘅。大家熟悉嘅人，譬如一齊去諗一啲好嘅劇本呀，因為電影又寒冬，同埋電影嘅投資好大啦，咁短劇係個門檻會低啲。」

玲玲師傅很有心希望未來能繼續參與甚至自資拍攝：「成日我自己都好希望係有啲好嘅劇本去拍、去參與又好，自己投資一下又好嘅。」她更透露短劇將會在紅果平台播放。

麥玲玲看好廣東話短劇。（葉志明攝）

至於農夫除了今次客串短劇，接著下來會與張繼聰開騷《人夫集團》，即將會舉行記者會，到時會詳細公布。而玲玲師傅已經立下口頭承諾，會場場都買飛。而胡鴻鈞未來繼續會去不同地方開騷。

拍攝期間笑聲連連，好快樂。（葉志明攝）

拍攝期間笑聲連連，好快樂。（葉志明攝）