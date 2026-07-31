《功夫》猛料綠葉重溫記招被星爺叫停一幕　親爆當日搏命耍拳真相

周星馳自編自導新作《功夫女足》上映後，不少昔日曾與星爺合作的經典人物，包括：「細龟」黃一山、「大軍」程東及「豬肉佬」楊能等，均身體力行親自入戲院支持；而在《功夫》飾演「裁縫佬」的著名武術家兼演員趙志凌等，除了拍片呼籲大家入場支持《功夫女足》外，近日更在社交平台分享短片，重溫當年在電影《功夫》新聞發布會上，被星爺緊急「叫停」一幕，親揭背後真相。

趙志凌在星爺電影《功夫》中，飾演「裁縫佬」，是一位鐵線拳高手。（影片截圖）

趙志凌近日拍片重溫在電影《功夫》記者會上賣力耍拳一幕。（小紅書截圖）

當日身穿西裝的趙志凌，在電影記者會台上即場表演功夫，情緒高漲的他連環出招，甚至一度逼近台邊。（小紅書截圖）

《功夫》記者會上賣力耍拳 遭星爺急喊「趙師傅冷靜啲」

片段可見，當日身穿西裝的趙志凌，在電影記者會台上即場表演功夫，情緒高漲的他連環出招，動作極具爆發力，甚至一度逼近台邊。星爺見狀連忙大喊：「趙師傅你定啲嚟！」、「趙師傅你唔好落台！」、「趙師傅！趙師傅！」急急叫停。

趙志凌親揭當日被星爺叫停真相。（小紅書截圖）

趙志凌在影片中親解了當時情況，星爺說他是主角之一，所以要在台上耍兩招。（小紅書截圖）

親解「過頭」原因：心情係想表演功夫！

對此，趙志凌師傅在影片中親解了當時情況。他坦言，當年作為電影的主角之一參加發布會，星爺希望大家能在現場「玩下功夫」，自己自然要全力以赴：「呢個係《功夫》嘅新聞發佈會嘛，咁星爺叫玩功夫，你係主角之一，咁你要玩下鐵線拳嘅嘢，咁你梗係要搏命、勁啲啦！」

趙志凌直言星爺叫到，當然要搏命啲。（小紅書截圖）

一心想把武功表現出來。（小紅書截圖）

他表示當時的心情純粹是希望把握機會展示實力：「個心情係要表現你嘅功夫嘛！咁你玩玩玩，星爺見你玩得太耐喇，梗係叫你『喂，冇乜時間了，叫你表演幾下咋，唔係叫你表演咁多』，所以佢咪叫停我囉。」趙志凌笑言，雖然被星爺叫停，但這依然是一個非常好的表演機會。

後來星爺覺得他玩得太耐。（小紅書截圖）

所以叫佢停。（小紅書截圖）

宣揚非物質文化遺產

趙志凌師傅強調，自己在發布會上如此賣力，除了為電影宣傳外，還可以推廣傳統武術。他自豪表示：「盡量喺新聞發佈會上介紹畀媒體，宣傳一下自己拿手嘅功夫——鐵線拳，盡量表演畀觀同媒體睇到，你係有真功夫啊嘛！」他更在影片最後提到自己的武術傳承：「我哋係黃飛鴻嘅傳人！所以我哋嘅鐵線拳係入咗非物質文化遺產，所以係好出名！」影片出街後，勾起不少網民集體回應，紛紛打趣留言：「趙師傅冷靜點」、「趙師傅定啲來，趙師傅」；也有不少人大讚趙志凌好功夫：「只要看功夫的都記住了您，功夫好，表演也很好，藝術成分很高」、「裁縫佬好勁」。

原來趙志凌希望在電影記者會上，順便宣傳自己最拿手的功夫。（小紅書截圖）

趙志凌是黃飛鴻傳人。（小紅書截圖）

周星馳半夜奪命Call

趙志凌師傅之前曾分享當年收到周星馳邀請拍《功夫》的情況，他直言第一反應係「出奇到不得了」！趙師傅笑住話：「我當然好出奇啦！哈哈！周星馳搵我？周星馳搵我做咩？好難搵到我嘅喎，真係啊！因為呢，我已經移民去咗美國啦，好耐啦，我已經冇拍戲好耐啦！半夜三更，佢喺香港係日頭嘛，佢打電話畀我係日頭，我哋嗰邊係夜晚，瞓緊覺時間，叮叮噹噹，哇！周星馳打電話搵我，搵我做電影喎！」當時趙師傅完全摸不著頭腦，心諗：「我有冇搞錯啊，點解你會搵我？你點搵到我㗎？」

趙志凌呼籲大家支持《功夫女足》。（小紅書截圖）

曾抱懷疑但被周星馳說服

但作為一代洪拳宗師，趙師傅當時並不是說拍就拍，對電影內容跟武術傳承有好大的堅持。他直言：「我話個內容係點？個情況係點？緊係要講清講楚啦，唔好話阿福阿水，拍你周星馳又如何？你如果攪我嘅戲路，呢樣嘢唔得嘅時候，喂，我幾廿年啊，我今年八廿幾歲，我哋從小教到而家，弘揚功夫去到全世界，全世界國家都有我嘅分會，我嘅membership，係嘛？所以係影響到好緊要，尤其是我中國嘅功夫文化、洪家，又係我哋嘅電影嘅文化。」

趙師傅坦言，當時星爺好有誠意地說服自己，星爺跟他說：「好多人鍾意睇電影，所以點解呢，你做啦！呢套戲呢，就一定要推廣你嘅，將你嘅功夫、你嘅洪拳發揚光大！」趙師傅聽完，雖然覺得可以藉此推廣洪拳文化，但依然嚴謹地指：「我話係咩？睇下個劇本先！」相信其後趙師傅亦被劇本所吸引，因此接拍《功夫》，成就永恆經典。