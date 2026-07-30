郭可盈泰國度假激罕曬泳裝身材Fit爆　與16歲愛女同框似姊妹

前無綫（TVB）當家花旦郭可盈與林文龍在1995年因拍攝劇集《萬里長情》而結緣，拍拖9年後於2004年結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。郭可盈婚後淡出幕前，專心相夫教女，近年一家三口經常周圍飛歎世界，享受人生。日前郭可盈一家飛往泰國布吉度假，她在社交平台分享一系列旅行靚相，除了大曬溫馨全家福外，更激罕曬出泳裝照，保養極佳的身材震撼不少網民！

恩愛。（IG@khy_official）

經常周圍飛歎世界。（IG@khy_official）

郭可盈一家去旅行。（IG@khy_official）

一家三口溫馨合照。（IG@khy_official）

郭可盈泰國度假激罕曬泳裝 與愛女同框似足姊妹

相中所見，郭可盈身穿白色一件頭泳衣，頭戴遮陽帽，坐在泳池邊擺出優雅姿勢，大騷白滑長腿，皮膚緊緻飽滿，郭可盈淡出幕前多年，但外貌同身材依然保養得宜，狀態Fit爆，完全不似人母！而郭可盈的愛女林天若亦成為網民關注的焦點，現年16歲的林天若遺傳了父母的優良基因，身形高䠷、五官清秀大方，身穿粉橙色度假風泳裝的她，散發濃濃少女氣息，兩母女同框畫面養眼，似足兩姊妹！

激罕曬泳裝！（IG@khy_official）

一家三口泰國度假。（IG@khy_official）

一家三口泰國度假。（IG@khy_official）

一家三口泰國度假。（IG@khy_official）

好歎！（IG@khy_official）

同框似姊妹。（IG@khy_official）

同框似姊妹。（IG@khy_official）

正！（IG@khy_official）

愈大愈靚女！（IG@tanialam_ty）

愈大愈靚女！（IG@tanialam_ty）

郭可盈出身百億家族 淡出幕前手持近2億豪宅物業

出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，家族資產逾百億。港姐出身的郭可盈入行後極速上位，更與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為TVB四大花旦，2004年與林文龍結婚，2010年誕下囡囡林天若，兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。據知郭可盈與林文龍手持多項物業，除了自住的西貢匡湖居4層高獨立屋之外，郭可盈在2005年曾斥資約5,000萬元狂掃「一號．銀海」4個1,200多呎的海景單位，估計手持至少近2億元物業！

結婚21周年。（IG@khy_official）

慶祝母親節。（IG@khy_official）

一家三口住在西貢匡湖居4層獨立屋。（IG@khy_official）

限量版Hermès Constance Bag。（IG@khy_official）