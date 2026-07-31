呂良偉為甄子丹慶生「豪情」舉動震撼眼球　網民驚嘆：也太親密啦

「凍齡靚佬」呂良偉和「宇宙最強」甄子丹向來老友鬼鬼，兩家人經常聚會，又不時一起去旅行，私交甚篤。日前（27日）是甄子丹的63歲生日，除了獲得一班粉絲於旺角投放大型生日應援屏幕祝賀外，身為「老死」的呂良偉自然亦不會缺席，更以「實際行動」表達愛意，震撼不少網民眼球！

呂良偉和甄子丹一向好朋友。（IG@rayluileungwai）

呂良偉一家與甄子丹一家感情要好。（小紅書）

呂良偉為甄子丹剪輯慶生短片

呂良偉特別在社交平台發文向老友送上祝福，並以「子丹，生辰喜樂！」為題，寫道：「筋骨藏山河之穩，眉間載歲月之柔；清風明月常相伴，兩家和睦共前行。」除此之外，呂良偉更特別精心剪輯了一段充滿愛的回顧短片，重溫兩人的兄弟情。

日前（27日）是甄子丹的63歲生日，作為「老死」的呂良偉當然不會缺席。（小紅書截圖）

呂良偉除了送上生日祝福，還「突襲」壽星仔。（小紅書截圖）

影片前段記錄了呂良偉今年為甄子丹慶生的片段，現場準備了兩個特色蛋糕，分別是象徵好運的「把把同花順」以及寓意長壽的「雲吞麵」，相當有心思。不過，全場最吸睛的莫過於兩位硬漢的熱情互動。當時兩人顯然已飲至面紅紅、酒意酣暢，呂良偉一手緊緊攬實甄子丹的膊頭，另一隻手拍著對方的心口，興奮大喊：「Happy Birthday, bro！」

送上「肉嘴」一個。（小紅書截圖）

呂良偉表現興奮，而甄子丹則露出略帶尷尬的表情，相映成趣。（小紅書截圖）

呂良偉興奮送「肉嘴」

話音未完，呂良偉突然情緒高漲，直接肉緊地向壽星仔甄子丹面頰送上「肉嘴」一個！面對突如其來的熱情「親吻」，甄子丹一時反應不及，露出略帶尷尬的表情，但隨即展現出難掩的開心笑容，畫面溫馨。

兩人感情要好。（小紅書截圖）

兩人私下相處十足大細路。（小紅書截圖）

而短片的後半段，呂良偉更重溫了兩人過往在不同場合的溫馨時光，包括甄子丹在宴會上深情感歎：「能夠同你做兄弟，係人生一大幸事」；兩人互相讚歎：「哇～咁靚仔啊」；一起出席電影《誤判》活動時互相道謝；甚至在走廊緊緊擁抱，呂良偉對甄子丹撫臉「示愛」：「那麼愛你」、「他愛我」，最後再貼出兩人並肩前行的背影，並加上「並肩前行 又一年…」的字眼。

呂良偉更重溫了兩人過往在不同場合的溫馨時光。（小紅書截圖）

兩人都keep得好好。（小紅書截圖）

網民讚歎數十年兄弟情 激讚「超強凍齡」

網民看了影片，紛紛讚歎這份數十年如一日的兄弟情：「好兄弟情」、「祝丹哥生日快樂，和呂哥感情長長久久，真羨慕你們的感情。」、「老友！感情好才這樣！」、「直接親一大口也太親密啦」；當然也有不少網民激讚兩人多年不變的「超強凍齡」：「兩位超級年輕靚仔」、「紅光滿面！這狀態實在是太好了！」二人狀態極佳，完全看不出歲月痕跡。

呂良偉真係好鍾意錫甄子丹。（小紅書截圖）

在甄子丹執導、監製並主演的電影《誤判》中，呂良偉亦作特別演出，雖然只是特別演出，但呂良偉撐好友撐到底。（小紅書截圖）