武打巨星與太太馬來西亞度假被偶遇　寵妻40年財政大權全上繳

著名武打巨星元華近年已漸漸減產，大多時間移居加拿大享受弄孫為樂的半退休生活。不過，寶刀未老的他依然活力十足，不時帶家人環遊世界度假。近日有網民在小紅書上載相片，指在馬來西亞熱門旅遊勝地浪中島偶遇元華及其家人。

元華早前罕談與太太的浪漫情史。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華與太太現身馬來西亞！（截圖）

元華與太太現身馬來西亞！（截圖）

展隨和本色爽快應承要求

從相片中可見，元華身穿休閒服飾，狀態甚佳，雖然鬚髮皆白，但神采奕奕，精神抖擻，網民問及：「可以和你一起拍照嗎？」元華即時展現隨和本色，爽快回應：「當然可以啦～～～」，完全沒有明星架子。該網民更大讚元華「超級和藹～超級親切！」。

毫無架子。（截圖）

七小福自細一齊成長。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

食大家性格。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

元華爆成龍自細就孤寒。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

成龍細個就請大家食快過期食物。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

洪金寶值得尊重。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

邵氏片場一見鍾情 靠外母打聽人品牽紅線

元華在汪曼玲的《快拍.曼鏡頭》訪問中亦不時與身旁的愛妻Evina深情對望，大曬恩愛。兩人結緣於邵氏片場，當年Evina的母親偶然看到報紙招聘化妝師而應徵，最終被安排到服裝部工作。某次Evina跟隨母親到片場探班，竟讓元華驚為天人。元華坦言對太太是一見鍾情，覺得對方文靜溫柔，絕對是「賢妻良母」的最佳人選，於是急忙拜託同事做媒人拿取電話，並主動出擊約會飲茶。

Evina笑言，當時覺得武師這個行業極具誘惑，給人「花弗」的印象，幸好母親在片場四處打聽，得知元華人品敦厚，才讓她放下戒心，兩人拍拖僅一年便決定步入婚姻殿堂。

元華好專一。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

全數上繳財政大權 化身「宅男」寵妻40年

在五光十色的娛樂圈打滾數十年，元華卻能保持「零緋聞」的完美紀錄。Evina在鏡頭前力證老公是百分百的顧家好男人，指他從不喜歡夜蒲應酬，收工便立刻回家做「宅男」。最令人羨慕的是，元華對太太極度信任，每逢發薪都會將全數收入「上繳」給太太處理，自己平時只靠太太給予的現金和信用卡傍身。

當年為了子女的教育，Evina帶著一對兒女移居溫哥華陪讀，元華則化身「太空人」留在香港努力賺錢養家。如今子女已各自成家立室，元華亦榮升爺爺，Evina便回流香港，化身老公的「貼身助理」照顧其起居飲食。元華感性地表示，此生能娶到Evina，絕對是人生最大的收穫。

一家四口。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

太太持家有道。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）