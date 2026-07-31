前東張女神與老公慶祝相愛15周年　不介意出身嫁青衣公屋男

前「東張女神」利穎怡在2019年與圈外男友結婚，去年10月底宣布誕下兒子「關少爺」，一家三口幸福美滿。日前利穎怡於社交平台大放閃光彈，分享一家三口的的溫馨合照，慶祝與老公相識及相愛15周年！

利穎怡被封為「東張女神」。（IG@joannyle）

身材出眾。（IG@joannyle）

大派福利！（IG@joannyle）

孕照。（IG@joannyle）

去年10月底宣布誕下兒子「關少爺」。（IG@joannyle）

利穎怡與老公慶祝相愛15周年 大曬一家三口溫馨合照

利穎怡分享了與老公長達15年的情路歷程：「Happy 15th Anniversary💕由相識到一齊只用了2星期，之後用了8年時間相知相惜踏入人生另一階段👰🏻‍♀️🤵🏻然後再事隔7年迎來的不是7年之癢，而是7年之B👶🏻祝我們繼續長長久久。祝你7月生日大快樂🎂BB就9個月快樂🎊」相中所見，利穎怡身穿黑色低胸晚裝，手抱著9個月大的寶貝仔，而身穿黑色恤衫的老公則側身親吻她的臉頰，一家三口非常溫馨幸福！

利穎怡與老公慶祝相愛15周年。（IG@joannyle）

BB 9個月大！（IG@joannyle）

BB 9個月大！（IG@joannyle）

BB好Cute！（IG@joannyle）

BB好Cute！（IG@joannyle）

BB好Cute！（IG@joannyle）

利穎怡不介意老公出身 嫁公屋男獲讚「貼地好老婆」

不過其實當年利穎怡與圈外男友結婚時，曾因老公的出身背景一度引起網民熱議，當時利穎怡的擬結婚通知書曝光，老公比她大4歲，家住青衣屋邨，她回應婚訊指男友是自己剛剛回流香港時認識的圈外人，兩人互相扶持走過人生高低，更在IG回應：「無錯我男友不是有錢人，所以我會更努力工作，謝謝大家關心！」由於老公是圈外人，所以利穎怡一直低調處理感情事，但她曾在IG公開感謝老公一直以來的陪伴，又表示「每天愛你多一些」，獲網民大讚是「貼地好老婆」！

低調遮樣。（IG@joannyle）