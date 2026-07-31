張柏芝戴3000萬珠寶上紅館撐李昊　手上大粒藍寶石戒超搶眼

張柏芝昨晚（30日）乘坐其全新代言的座駕，抵達紅磡體育館現場，為歌手李昊的個人演唱會尾場擔任驚喜壓軸嘉賓。時隔一年，她再度站上這個承載無數經典時刻的標誌性舞台，更佩戴總值逾3000萬港元的頂級珠寶，舉手投足間盡顯優雅從容的巨星風範。當她緩緩現身舞臺中央，全場目光瞬間聚焦，紅館的氣氛也在剎那間被推至沸騰巔峰，尖叫與掌聲此起彼伏，足見柏芝的魅力絲毫不減。

張柏芝乘坐其全新代言的座駕，抵達紅磡體育館現場。(公關提供)

張柏芝乘坐其全新代言的華為智界V9座駕，抵達紅磡體育館現場。(公關提供)

本次登台栢芝誠意十足，特別與李昊現場獻唱兩人專屬新歌《江湖再見》，也是該作品全球首次公開演唱，這首合唱歌由香港頂級音樂人馮穎琪作曲，周耀輝填詞，曲風偏於憂傷淒美，配上栢芝辨識度極強的嗓音，唱腔柔中帶勁，現場感染力滿分。距離上一首加盟新公司後的作品《長大的那天》發佈沒過多久，栢芝便又有新合唱歌亮相，不間斷地有精彩作品產出，足見音樂路線發展順暢有力，而把這首《江湖再見》全球首唱的機會留在紅館舞台，更是一份送給現場觀衆的獨家驚喜。

栢芝與李昊現場獻唱兩人專屬新歌《江湖再見》。（胡凱欣攝）

這些年栢芝妥善規劃生活日常與演藝工作，步調舒緩卻始終沒有放下對事業的自我要求。此番帶着新歌驚喜登台，既讓粉絲收穫意外驚喜，也清晰展現出她長久深耕音樂的堅持。也正因這份用心，栢芝每每登台都自帶別樣風采，每一次現身都讓人滿心期待。