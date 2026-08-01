杜小喬豪曬7萬勞力士極富貴　男友譚永浩低潮期曾賣菜兼職送貨

「網絡女神」杜小喬（現名杜以辰）與前TVB藝人譚永浩交往多年，感情一直十分穩定。日前杜小喬於社交平台分享近照，手戴一隻價值約7萬港元的名牌勞力士（Rolex）手錶，顯得十分富貴。雖然二人常被外界以「女尊男卑」形容，但杜小喬從未嫌棄男友，譚永浩更曾陪她走過患病低潮，二人早已認定對方為靈魂伴侶。

二人非常恩愛。（IG/@tosiukiu）

炒價7萬。（IG/@tosiukiu）

譚永浩星途坎坷戶口提不出錢 放下身段賣菜推車仔送貨

現年38歲的譚永浩入行十多年，星途卻不如預期發展。他曾自爆最慘淡時期，銀行戶口一度連幾百蚊都提不出來，生活極其困頓。為了生存，他毅然放下藝人身段轉行求生，兼職賣菜以及推車仔送貨，只為維持基本生計。即使面對事業低谷，杜小喬亦從不嫌棄男友，反而一直在背後默默支持及陪伴，給予他無盡動力。

一度轉行賣菜！（IG@jarrydtam）

陪伴走過紅斑狼瘡症低潮 杜小喬感動：佢令我做返真正嘅自己

二人感情之所以如此深厚，全因曾共同經歷人生風浪。杜小喬於2014年不幸患上紅斑狼瘡症，抗病期間譚永浩始終不離不棄陪伴在側。杜小喬對此深感感恩：「𠵱家病情穩定咗，我好感謝譚永浩，遇到佢，真係去到人生一個轉捩點，佢令我對有啲嘢釋懐，想做返真正嘅自己。」

杜小喬與譚永浩被網民捕捉到在灣仔街頭手牽手，導致戀情曝光。（Instagram@jarrydtam）

無懼外界形容「女尊男卑」 大讚男友係靈魂另一半

面對外界不時以「女尊男卑」標籤這段戀情，杜小喬完全不放在心上。她透露二人性格截然不同但剛好互補，坦言男朋友給予她極大心理支持：「佢會同我分析一啲睇法，邊有男仔肯同人傾咁多偈？我覺得已經互相搵到靈魂嘅另一半。」二人患難見真情，真摯感情獲得大批網民支持與祝福。