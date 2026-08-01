「翻版廖碧兒」懷孕8個月大曬唯美孕照　離巢嫁金融才俊生活富貴

現年30歲的鄺美璇（Maisie）曾在2020年參選港姐，更有「翻版廖碧兒」之稱，被視為大熱之一的她入圍最後五強，並獲得「友誼小姐」，但她未有受到公司重用，一直未獲准拍攝任何劇集，而她在卸任後就不再續約，做回「老本行」金融行業。2023年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友舉行婚禮，婚後不時大曬富貴生活。今年5月鄺美璇在IG宣布懷孕喜訊，獲不少圈中好友送上祝福！現時懷孕8個月的鄺美璇，日前在社交平台分享一系列唯美孕照，並寫道：「Glowing and growing 🤍」

鄺美璇在2020年參選港姐並獲得「友誼小姐」。（IG@maisiekwong）

卸任後就不再續約，重投金融行業。（IG@maisiekwong）

2023年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友舉行婚禮。（IG@maisiekwong）

姊妹團。（IG@maisiekwong）

鄺美璇同家姐鄺美淇。（IG@maggieekwongg）

Fit！（IG@maisiekwong）

鄺美璇曬超聲波照宣布懷孕！（IG@maisiekwong）

鄺美璇曬超聲波照宣布懷孕！（IG@maisiekwong）

恭喜！（IG@maisiekwong）

鄺美璇分享唯美孕照 離巢重返金融界生活更富貴

相中所見，鄺美璇身穿薄紗Tube Dress，孕肚已十分大，上圍更明顯升級，她一手扶住孕肚，露出甜笑，畫面溫馨！鄺美璇畢業於英國倫敦政治經濟學院，入行前曾任銀行客戶助理，她在2020年參選港姐，與三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍都成為好姊妹，但可惜幕前發展平平，卸任後即離巢。2022年年初鄺美璇獲圈外金融才俊男友求婚成功，兩人更到巴黎影婚紗相，2023年年初正式舉行婚禮，婚後鄺美璇同老公到峇里島、泰國、意大利等地旅行，又不時獲邀出席晚宴，生活無憂。

鄺美璇分享唯美孕照。（IG@maisiekwong）

鄺美璇分享唯美孕照。（IG@maisiekwong）

鄺美璇分享唯美孕照。（IG@maisiekwong）

恭喜恭喜！（IG@maisiekwong）

30歲生日。（IG@maisiekwong）

姊妹花！（IG@maisiekwong）

鄺美璇在2020年參選港姐，與三甲謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍都成為好姊妹。（IG@maisiekwong）

2022年年初鄺美璇獲圈外金融才俊男友求婚成功。（IG@maisiekwong）

兩人更到巴黎影婚紗相。（IG@maisiekwong）

出嫁。（IG@maisiekwong）

2023年年初正式舉行婚禮。（IG@maisiekwong）

婚後不時去旅行。（IG@maisiekwong）