前TVB女星轉戰保險界獲「年度傑出精英」　帶領團隊奪季軍創高峰

夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄II》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為觀眾熟知。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，發展得有聲有色，早前她在社交平台連環公布喜訊，不但憑藉出色業績成為2025「年度傑出精英」並榮獲年度大獎，更帶領團隊奪得2026年6月的「Top Agency Award」季軍，事業再創高峰！

夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集。（IG@joehasummer）

夏竹欣搭住連炎輝膊頭合照。（IG@joehasummer）

轉戰保險界。（IG@joehasummer）

返TVB。（IG@joehasummer）

慶祝生日。（IG@joehasummer）

夏竹欣轉戰保險界發展有聲有色 榮獲2025「年度傑出精英」

夏竹欣於IG限時動態分享收到公司的官方電郵通知：「恭喜您憑藉2025年的出色表現，成為年度傑出精英，榮獲年度大獎！」公司更特別為她拍攝了嘉許個人照，相中所見，夏竹欣身穿深藍色西裝套裝，內搭白色底衫，留著一頭及肩長髮，神采飛揚地對著鏡頭展露自信笑容，整體造型幹練利落，頗具商界女強人風範！

恭喜！（IG截圖）

女強人look！（IG@joehasummer）

成績斐然！（IG@joehasummer）

夏竹欣獲公司頒發「AIA Premier Builder」，並感謝她於2025年所作出的寶貴經驗分享（In recognition of the valuable sharing in 2025）。（IG截圖）

夏竹欣帶領團隊奪「Top Agency Award」季軍：肯定開心過自己攞獎

除了個人業績獲得肯定外，夏竹欣的團隊更奪得2026年6月「Top Agency Award」季軍（2nd Runner Up），她手持水晶獎座，並寫道：「6月一d都唔容易😅大家真係好努力👍🏻第一、二名上得台嘅都過百萬，我搵車邊上台攞咗個第三名🥰」她更感性表示能夠帶領團隊獲得集體榮譽比個人獲獎更有成就感：「攞呢個獎🏆肯定開心過自己攞獎✌🏻因為係我哋一齊嘅努力❤️」

夏竹欣2021年與圈外男友黎偉諾結婚。（IG@joehasummer）

恩愛。（IG@joehasummer）

夏竹欣2021年嫁圈外男友 舊愛「御用有錢人」黃子雄大方送祝福

夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，曾拍拖8年的舊愛黃子雄亦大方送上祝福：「我哋仍然係好好嘅朋友，經常會見面，我當然知道佢訂婚，好替佢哋開心。」兩人再見亦是朋友！

連串慶生活動。（IG@joehasummer）

兩公婆好恩愛！（IG@joehasummer）

恩愛。（IG@joehasummer）

夏竹欣同老公在「富豪飯堂」富臨飯店撐枱腳慶祝結婚5周年！（IG截圖）

食漢堡包慶生！（IG截圖）

有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄《同事三分親》飾演Vincent，與關詠荷有不少對手戲，亦因拍這套劇與夏竹欣撻着。（影片截圖）

夏竹欣與黃子雄再見亦是朋友。（IG圖片）

夏竹欣與舊愛黃子雄大方合照。（IG@joehasummer）