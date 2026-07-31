Ian陳卓賢演唱會｜第8場座無虛席　歌迷大片燈海力撐展強大號召力

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於啟德體藝館舉行《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，昨晚（30日）舉行第7場演出，主題為「Miracle Night」，但當晚觀眾席的「奇景」也堪稱「Miracle」，有網民表示現場座位不但「唔滿」，更不尋常驚現大量吉位：：「IAN CHAN Growth有人唔記得派飛俾（畀）客，山頂嘅朋友坐落嚟喇。（陳生話嘅） what a miracle night。」

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於啟德體藝館舉行《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會。(公關提供)

昨晚（30日）陳卓賢話有客唔記得將門票畀觀眾。（threads圖片）

Ian陳卓賢演唱會第8場座無虛席 Hellosss燈海力撐展強大號召力

不過今晚（31日）演唱會現場幾乎座無虛席，Ian身穿一身全白長款設計感風褸，配搭黑色領帶，型爆亮相舞台！全場歌迷（Hellosss）跟隨音樂高舉應援燈牌及螢光棒，尖叫聲此起彼落，氣氛持續高漲！

今晚（31日）Ian型爆亮相！

今晚（31日）幾乎座無虛席！

今晚（31日）幾乎座無虛席！

Ian陳卓賢演唱會驚現大量吉位 邀請山頂觀眾向前坐

昨晚（30日）Ian陳卓賢發現了大量吉位的情況後表示：「因為竟然我哋有個客，買咗我哋啲飛，然後漏咗今日，竟然冇交到畀觀眾。係咪『吓』呢？我哋奇蹟日，咩都有發生嘅，我哋畀啲掌聲嗰個客人，我尋日仲特登問公司拎幾張飛，佢哋都話冇，早知畀我啦，唔緊要，我哋都要繼續唱嘅，係咪先？」之後他更叫大家慢慢由山頂向下坐：「你哋坐咁高不如坐落嚟啊！我會等你哋，我唔會唱住㗎而家。」在場的粉絲亦馬上緩緩向前走，而陳卓賢則繼續在台上chit chat，表示「奇蹟日」奇蹟會陸續有來：「尋日我覺得係so far反應最好嘅一晚，但係今晚好似都好好。我哋多謝啟德體育園保安，唔好意思，唔好意思！等大家慢慢走近咗先，咁就奇蹟日啦，今日會有好多奇蹟發生，依家啱啱就第一件事，今日會陸續有嚟，大家會feel到呢個miracle係咩嘅一回事，我哋再次畀啲掌聲我哋嘅啟德體育園，好！大家都差唔多就坐好啦，請坐低！」

昨晚（30日）現場驚現大量吉位，陳卓賢叫大家坐落啲。（threads圖片）

昨晚（30日）在場的觀眾紛紛向前行。（threads圖片）