專訪｜Coffee揭TVB解約內幕　樂小姐擺低2萬4蚊：冇人夠膽用你

Coffee林芊妤曾於2014件與達利國際集團未來接班人林知譽在中環IFC聚會，被拍到雙雙走入殘障廁所，形象陷入谷底，火速遭無綫解約。由被拍到後的忐忑不安，再到事件曝光，公司下令要Coffee親臨電視城解約，面對十幾架記者車追趕，Coffee坦言：「我希望我人生不要再發生第二次這件事。」但當時年輕的她仍然勇敢面對，並且多年後與自己和解。她今次接受《由零說起》專訪，親自還原事件經過。



林芊妤。（林通賢 攝）

Coffee被出軌飲醉酒入廁所嘔：我被人拍了

Coffee當時正因經歷被醫生男友出軌分手，時常借酒消愁，因而認識了新聞中的男主角。當晚兩人出去與朋友飲酒，Coffee飲到酩酊大醉，入廁所嘔吐，一出來卻見到記者等候時，她說：「那一晚我回到家，我還是很醉的，我跟我家人說，死了，我不知道剛才發生甚麼事，我說我被人拍了。」

Coffee好靚。（IG@coffeesweat）

Coffee指因不懂處理，被拍了後沒跟公司交代，其後一、兩個星期都忐忑不安，曾有一刻僥倖以為不會報道出來。事件曝光後，藝員部急召Coffee返公司，一回去已是大批記者包圍，「誇張到，真的沒有想過，我以為是拍劇才會出現的一幕，竟然出現在自己身上。」

當時由樂易玲親自與Coffee洽談，Coffee說：「我進去那間房都不到半個小時就走了，其實整個內容就是『為甚麼不和我們說？我們現在用不了你了，現在你都這樣了，沒有人夠膽用你，我們留你在這裡都沒有用，你看一份文件有沒有問題？沒問題你就簽了吧。』」隨後擺低了2萬4千元支票，讓Coffee離去。

Coffee任《耳分高下》「Sing之天使」。（TVB截圖）

的士司機與記者展開馬路追逐戰

走出電視城後，Coffee向記者半開玩笑道：「其實我現在真的沒工開了，真的沒甚麼錢，你不要跟我了，我想省下車錢，你放過我吧，我現在失業，我真是很想快點回家。」記者沒有放過她，一踏上的士，十多架記者車從後追趕，「我一上到那輛的士就真是十幾輛的記者的車，他們是完全不理的，是不是紅燈綠燈、超速、雙白線，他們全部都不理。」

2014年，林芊妤（Coffee）因與富二代新歡林知譽在殘廁「Gathering」激怒TVB，雙方溝通後Coffee被解約。目前她積極發展瑜伽事業，更成為幸福人母，經常在IG Post同囝囝的合照，大受歡迎。（IG@coffee89921）

面對後方大批記者，的士司機竟沒有趕Coffee落車，反而決心護花，與記者開展一場馬路追逐戰，直踩油門到羅湖口岸，「那輛的士司機因為我，衝紅燈、衝雙白線，和那些記者的車『亡命』。首先本來是，我不想讓人知道我家住哪，或者不想讓他們知道我下一個地點去哪，所以我就去西貢朋友家避一避。我去到他的門口，已經很多記者在那裡，我心想我不可以搞我的朋友，我就繼續叫那輛的士：『對不起，這一站不行，我真的很多車跟着。』他就繼續幫我兜，跟住他就問我，不如我和你兜去羅湖，他說口岸那裡他們不能進去，只有的士可以進去。我就說好好好，我立刻找錢包，看還有多少錢，只剩下480幾蚊，那時候跳錶已經是400幾塊了。他說不要緊，更關掉跳錶，說你有多少錢你就給我。最後我在口岸裡面下車，搭地鐵走回去，我覺得這個經歷是永世難忘的。」

Coffee林芊妤泳照。（IG：@coffee89921）

家人失望成最大衝擊

「我發生那麼多事之後，其實在很長的一段時間我都是處於一個人生的低谷和情緒很差的時期。」Coffee本來就要靠食安眠藥入睡，發生了此事後，陷入了人生新低谷。Coffee坦言，這件事對她最大衝擊是令家人失望，「我媽媽是一個很傳統的福建女人，只會哭，然後說我女兒不是這樣。我覺得回看當然是愛，但是在當時那麼多媒體去採訪，正正我媽媽的反應就是她們想要的效果，可能是很大的版面，我媽媽在哭，當然你問我。我回看當然是很心痛，我會覺得為甚麼要這樣？那時候我爸爸只是會覺得這件事是令他很丟臉，因為我家是一個很傳統的福建家庭，所以對我的衝擊才是這麼大，我會很大的感受是來自於我家人，因為我不想令他們失望。」

拒絕Bob邀請回TVB

近年好友Bob（林盛斌）邀她回去任TVB節目嘉賓，Coffee拒絕了，她坦言仍未跨越心理關口，她舉例：「可能你是孤兒，有一家人收留了你，然後他有一天跟你說，我不要你了，你走啦。OK。之後再回到那一家人那裏，問我可不可以繼續在這裡生存？我可不可以繼續和你們一起？我不會。既然你不要我，那我也不會再回來。我想這個是我唯一僅餘的小小的尊嚴。」

Coffee林芊妤上載更多泳照。（IG：@coffee89921）

Coffee林芊妤以行動反擊HATERS，上載更多泳照。（IG：@coffee89921）

林芊妤透露自己懷孕後已經重了10公斤，之前爆肌的馬甲線突然變成巨肚。(ig@coffee89921)

Coffee林芊妤現創業。（IG＠coffee89921）

（coffee89921@IG）

林芊妤育有一兒一女。（IG@coffee89921）