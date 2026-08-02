專訪｜Coffee林芊妤激嬲TVB監製錢國偉　被開咪爆鬧：你玩X完未

林芊妤（Coffee）童年與爺爺嫲嫲、父母哥哥及姑姐，一家七口擠在一間百零二百呎的劏房。爸爸是傳統潮州家庭的嚴父，不時體罰一對仔女，Coffee形容：「爸爸一在家裏，星期天我們就像地獄一樣。」爸爸曾粗暴制止Coffee打籃球，進入反叛期的Coffee嬲到離家出走，到朋友暫住。直到訓導主任介入，Coffee才罕見爸爸溫柔一面。



林芊妤（Coffee）。（資料圖片）

傳統潮州家庭 父女關係緊張

Coffee笑言當時三人商討的情況很尷尬，她說：「我記得那時候回到學校，我爸爸來學校找我。很尷尬，那時候有個訓練主任，我爸爸和我坐在那裡聊。大概就是說，他是因為太緊張我，所以他才打我，他那時候就說，你喜歡甚麼我買給你。我只記得這兩句話，然後我便回家了。」

小時候的Coffee。 (圖片來源：Instagram@coffee89921)

成長期間，Coffee與爸爸的關係仍然緊張，試過幾年父女不說話。Coffee做了父母後，爸爸改變不少，向Coffee解釋當年做一家之主的壓力，「生了孫子給他玩，他做了公公做了爺爺之後，他整個人改變了很多。爸爸之後曾和我解釋。他說，當你要孭起一頭家，每一餐飯你都要想想怎樣有錢出來，你就會明白這種壓力，是沒辦法。」

Coffee細個很可愛。 (圖片來源：Instagram@coffee89921)

《耳分高下》錢國偉開咪鬧人：玩X完未

爸爸不贊成Coffee入TVB。談到入行經歷，少不了監製錢國偉賞識，Coffee憶述：「我那時候在讀書，我和朋友吃東西，剛好他認識監製錢國偉，他過來打招呼。後來就有朋友打給我說，錢國偉問我有沒有興趣參加做『Sing之天使』，就是《耳分高下》的節目。當時的我很有興趣，因為我真的覺得自己不是讀書的材料，我很辛苦地繼續讀下去。但是當有個機會可以不用讀書，玩其他東西，你已經沒有想那麼多，有沒有錢、是不是讀完書、或者家裡人會罵我，已經沒有理會。」得知女兒不讀書做藝人，爸爸嬲到兩年不和Coffee說話，但仍無阻Coffee入行的決心。

Coffee當時已很柔軟。（圖片來源：TVB《耳分高下》截圖）

在《耳分高下》的日子，Coffee與差不多年紀的一班女孩，在電視城一起拍節目、補妝、見記者。Coffee坦言當時在女孩中是「小丑」的角色，時常嘻哈搞怪，因而惹怒錢國偉開咪鬧人，「大家在綵排的時候，哈林、鄧健泓、所有人都在，突然之間我就被人叫咪，錢國偉監製罵我：『玩X完了沒有？要玩，你出去玩吧！很好玩嗎？』那時候我記得整張臉都紅了，到這一刻我仍很記得那一刻的感覺，很羞恥，覺得死了，真的很肉酸。我學到很大的一個教訓就是，我知道我工作就是工作，不可以當自己是在玩，我就真的開始成熟了。」

Coffee身材好！（圖片來源：TVB《耳分高下》截圖）

拍《My盛Lady》驚患子宮頸癌前期

Coffee在TVB簽了一騷合約，最初只有900蚊人工，隨着接到的節目愈來愈多，人工跟着水漲船高。TVB生涯6年，由第一套劇《畢打自己人》，再到《耀舞長安》、《衝上雲霄II》飾演馬國明女友為人認識。Coffee曾因不想再接花瓶角色推劇，因而被PA雪藏半年。

Coffee演馬國明女友為人認識。（《衝上雲霄II》截圖）

被雪藏後，Coffee演過佈景版、跑龍套、甚至死屍，才慢慢重新接到有對白的角色。當年20歲出頭的她，拍劇直踩21個鐘，拍《My盛Lady》期間驚患子宮頸癌前期，在廠內大出血，「醫生跟我說不要拖延，馬上就做電環切除手術，你要臥床一個月休息。那時候我很多套劇在身，一套劇早上拍，夜晚通頂拍黃子華的《My盛Lady》。我還記得是凌晨，那一晚，我真的做了手術，我覺得自己應該頂得住，我就照去，做完手術第三天，我就馬上下床就回公司，誰知道到半夜的時候，我就發現不停地出血，我就想『死了』。我又痛，我馬上問廠我現在可不可以走，他說你馬上走，我馬上去醫院臥床。那時候TVB的人知道我這件事之後，差不多有一兩個月沒有給我工作。」

Coffee一度拒演花瓶角色被雪藏。（TVB劇集截圖）

患硬皮症「身體自己打自己」

「當你在TVB的時候，你會覺得整個世界都是TVB，你會因為它開心，因為它不開心。」Coffee坦言在TVB期間「心肝脾肺腎廢了一半」。直到發生了中環IFC事件，TVB提早與Coffee解約。離開後的Coffee以為事件過去一年早已釋懷，身體卻浮現白斑，確診硬皮症後，才得知自己一直只是壓抑情緒。「當時身體起了很多白斑，我去看醫生那樓下的診所，但他的醫術不很高明，他給了一些藥膏我搽，沒有好轉。之後我去帛琉拍攝的時候，發現大髀、小腿肉開始凹進去，再不停去看醫生，看皮膚科專科，醫生說這個應該不是皮膚問題。我又再去問一些朋友，去看免疫力的專科，有個7、80歲很老的醫生，他說你這個應該是硬皮症，但是我要幫你做了檢測才知道是不是。我還有一次進了醫院，他們用一條幼身的管道，中間是空心的，好像攪拌機攪碎我的肉，挑那些肉的組織出來，再縫針，拿去化驗，發現是局部性的硬皮症。」

Coffee今是知名瑜伽導師。 (圖片來源：Instagram@coffee89921)

醫生告訴Coffee硬皮症或有機會致死，且暫無藥可紓緩。Coffee去了看心理醫生，原來她從未釋懷過去的事，令到免疫力下降，身體自己打自己。Coffee決定放自己大假，買機票與朋友去旅行，一段時間後竟奇蹟康復。「慢慢我感覺到我的肉開始退出來，沒那麼凹，開始變平，再白色的點慢慢散了、沒有了，直到現在，我隻腳一點疤痕都沒有，所以這個對於我來說是一個奇蹟。」Coffee婚後又出現過早搏、化學流產，在困境中，Coffee學懂放鬆自己，「我現在就覺得所有東西都是安排好了，所有東西上天已經安排好在最好的時間給你，現在我就有這個感覺。」

Coffee與兒子「伯伯」。 (圖片來源：Instagram@coffee89921)

轉跑道變百萬瑜伽YouTuber 創業做老闆

Coffee如今是知名瑜伽導師，YouTuber、也創立了個人瑜伽服裝品牌。她透露當初是一位TVB高層學生建議她拍片，與更多人分享瑜伽知識。在他遊說下，Coffee開始拍片。她說：「還記得那時候我是自己自學剪片，由零開始，由一隻、兩隻字幕開始。那時候還沒有現在的科技、沒有AI，我逐隻逐隻字幕自己打，那些字體、所有東西，你會見到是很粗質，不專業的，但是你會發現，原來那些人才喜歡看這些片，因為那些人和電視不同，電視會計較畫質，呈現出來是怎樣；Youtube的觀眾是要一種親和力。」直到一段練核心的片段衝破百萬點擊，達成里程碑，Coffee很感恩，「好像天時地利人和全部都在，我覺得很感恩自己有這樣的機會。也都很感恩我的伯樂、我人生的一個很重要的朋友。」

Coffee生二胎。(圖片來源：Instagram@coffee89921)

由慢慢累積粉絲，到如今創業做老闆，一路走來風風雨雨，對Coffee來說並不容易。Coffee鼓勵同樣身處低谷的年輕人，「如果好像我這樣失敗過，或者被人看不起過，或者是所有人都誤解你的時候，我覺得不需要氣餒，因為你要記住一樣東西，就是，我們活的是活給自己看，而不是別人看。就是你如果過得好自己的生活的話，沒有人可以侵犯到你的世界裡面的Peace，我現在叫Peace，就是好像外面發生的所有東西都不關自己的事，自己的世界裡面是一個很和諧、很平靜的心態。我覺得如果大家真的在經歷一些低谷或是挫敗，你要記得你明天睡醒的感受一定會比昨天好。」