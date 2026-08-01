衛詩雅意外受傷口部縫逾50針　張繼聰即時問候關心：聽到都好肉赤

衛詩雅（Michelle）日前在拍攝新劇《狩謊》的動作戲份時突發意外，導致面部及口唇嚴重撕裂出血，事發後她被緊急送往醫院，經醫生詳細檢查後，嘴唇及口腔內部內外共縫合了50多針，傷勢不輕，甚至一度引發外界關注其會否有毀容及留疤的風險。目前衛詩雅已返回家中休養，並全面停工。

衛詩雅去年憑《破·地獄》以大熱姿態奪得影后。（資料圖片）

衛詩雅（Michelle）於拍攝新劇《狩謊》期間發生意外，導致口部及嘴唇受傷，已第一時間送院治理。

Michelle的丈夫周祉安先生於事發後迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。

衛詩雅在入院後，於IG限時動態向大家報平安。（IG截圖）

張繼聰受訪關切好友 坦言不敢過度打擾

張繼聰今日（1日）出席《人夫集團》記者會時，被問及好友衛詩雅受傷一事，他透露自己在得知消息後，已第一時間傳訊息關心Michelle的情況：「我知道咗之後，我有發訊息畀佢囉。咁佢都好快覆返話『多謝關心』咁囉，希望佢快啲好返啦。」

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

對於好友意外受傷，張繼聰表示十分心疼，但考慮到Michelle目前最需要的是靜養，因此並未過度打擾或追問受傷細節：「都係發訊息問候，最緊要畀人家休息啦。其實都唔想太佔用時間，等人家休息下啦，冇講咁多。」

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

被問到同為演員及好友，聽聞對方傷勢嚴重是否會感到相當擔憂時，張繼聰感嘆道：「自己一聽到佢受傷咁嚴重，同Michelle又係好朋友，一聽到都好肉赤。咁但我相信佢嘅團隊一定會幫佢有最好嘅安排同照顧，希望佢可以好好休息，快啲好返。」

張繼聰希望衛詩雅早日康復。（葉志明攝）

至於外界關心衛詩雅會否因傷毁容，張繼聰則對Michelle及其醫療團隊充滿信心：「呢樣嘢我相信佢哋in good hands，尤其佢先生都係醫生。咁梗係希望佢冇事啦，亦都相信其實依家嘅科技都發達嘅，所以都希望佢好似冇事一樣咁出返嚟啦。」

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

張繼聰關心衛詩雅。（葉志明攝）