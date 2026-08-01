陸永傳搵風水師尋過億豪宅「生仔屋」　激動澄清：從來都想要女

陸永今日（1/8）現身九龍塘，出席《人夫集團》的記者招待會。對於近日有傳聞指他特地聘請風水師協助尋找「生仔屋」，希望藉此風水屋「旺丁旺財」、再添一子，陸永在現場受訪時大方回應，親自闢謠並大開玩笑。

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

C君、張繼聰和陸永今日出席《人夫集團》記招。（葉志明攝）

陸永澄清絕無「生仔」打算：真係完全冇！

對於有傳要尋找「生仔屋」而惹起熱議，陸永笑言：「吓？我仲要生仔？完全冇！真係完全冇！認識我都知，我點會啦？仲想生？仲要生個仔？」他直言自己從未考慮過要添個兒子：「要生，真係唔係話太想生仔，從來都係想要女，好彩兩個女都夠晒啦，唔使啦，都十幾歲啦！無端端生個仔做乜鬼嘢啊？（可以生個仔畀兩女幫手照顧！）生個仔出來畀兩個女兒照顧？養佢，再找兩個女兒幫佢照顧？嘩！咁大成本！冇呀！冇呀！」

陸永激動澄清否認搵「生仔屋」。（葉志明攝）

陸永與老婆十分恩愛。（IG圖片）

陸永老婆與兩個寶貝女兒。（IG圖片）

陸永坦承一直在睇樓 澄清非「一億豪宅」

雖然否認了「生仔」傳聞，但陸永承認自己近期確實一直在尋覓新居：「都未買到呀，其實一直都有睇緊，係咁睇樓囉之前。」面對有傳聞指他目標鎖定價值上億元的豪宅，陸永連忙搖頭澄清，笑稱自己無力負擔：「一億？咁抵得諗啊！我自己諗緊，你哋吹到咁大！一億幾嗰啲，講返實話，嗰個……唔會啦，豪咩宅吖，我係睇緊啲偏遠啲嘅郊區樓，嗰啲樓多數會大啲，感覺大，但好偏僻嘅，唔會係咩一億豪宅，冇可能！」