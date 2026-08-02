黃翠如蕭正楠分享湊仔日常千呎獨立屋曝光　花園放吹氣水池玩水

黃翠如（Priscilla）與蕭正楠（Edwin）在2018年結婚，去年3月迎來兒子「蕭哈哈」，兩人不時在社交平台分享湊仔生活，一家三口幸福美滿！蕭正楠連月來與馬國明、曹永廉四出開騷密密飛，近日終於返港一家團聚，日前他就曬出同囝囝在家中吹氣水池玩水的照片，大曬溫馨親子樂，千呎獨立屋豪宅大花園亦成為網民關注的焦點！

黃翠如同蕭正楠好恩愛！（IG@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」百日宴。（IG@wongtsuiyu）

幸福！（IG@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」1歲生日。（影片截圖）

蕭正楠連月來與馬國明、曹永廉四出開騷密密飛。（IG@edwinsiu）

蕭正楠連月來與馬國明、曹永廉四出開騷密密飛。（IG@edwinsiu）

黃翠如蕭正楠一家三口玩水消暑 豪宅花園變私人水上樂園

蕭正楠寫道：「為咗你，我決定戴上個金剛箍。忙咗個567月，終於有時間陪哈哈，冇諗過佢咁鍾意玩水，手指仔皺晒皮都唔走。多謝觀音娘娘送咗個咁得意嘅八爪魚泳池比哈哈，聽日又要同佢上游水堂，媽媽係脆魚，唔通你係飛魚，同小方叔叔認真傾吓先🤘🏼」相中所見，蕭正楠寫意地躺在吹氣水池上，而「蕭哈哈」則穿着恐龍圖案的衫，在爸爸身旁玩水，更一臉笑容燦爛地望實爸爸，畫面非常有愛！

蕭正楠陪囝囝玩水。（IG@edwinsiu）

蕭正楠陪囝囝玩水。（IG@edwinsiu）

蕭正楠陪囝囝玩水。（IG@edwinsiu）

戶外花園空間大。（IG@wongtsuiyu）

戶外花園空間大。（IG@wongtsuiyu）

戶外花園空間大。（IG@wongtsuiyu）

兩人過往亦曾在花園搭帳篷睇星星，相當浪漫。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠大埔千呎獨立屋曝光 裝修簡約空間感十足

黃翠如與蕭正楠婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，兩人在自家豪宅戶外花園搭建了章魚造型吹氣水池，為寶貝仔打造私人水上樂園，可見花園空間十分大，兩人過往亦曾在花園搭帳篷睇星星，相當浪漫。而黃翠如亦在IG分享了不少溫馨合照，翠如同「蕭哈哈」坐在客廳的巨型落地大玻璃前，靜靜望着窗外雨景，採光度極佳，整體裝修走簡約風，空間感十足。客廳另一角落則設有梳化、按摩椅及巨型電視背景牆，地面鋪上安全爬行墊，並放置了各式各樣的兒童玩具，將家中打造成最適合兒子成長的舒適天地！

採光度極佳。（IG@wongtsuiyu）

空間感十足。（IG@wongtsuiyu）

客廳空間闊落。（IG@wongtsuiyu）

整體裝修走簡約風。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如與蕭正楠婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋。（IG@wongtsuiyu）