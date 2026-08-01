Ian陳卓賢演唱會｜尾場派福利直播後台換衫　大騷胸肌引全場尖叫

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連九場於啟德體藝館舉行的個人演唱會《IAN CHAN:GROWTH: LIVE 2026》，今晚（1/8）迎來極具意義的尾場演出。演唱會除了奉上多首經典金曲與精心編排的舞台外，Ian在尾場更拋下「超級彩蛋」，在演唱熱門歌曲《無垢》後，大會大螢幕突發播放「後台換衫現場直播」，罕有大騷胸肌與健碩手臂，瞬間掀起全場幾近失控的歡呼尖叫！

Ian陳卓賢演唱會尾場。（葉志明攝）

Ian以完美狀態一連演繹多首歌曲。（葉志明攝）

Ian以完美狀態一連演繹多首歌曲。（葉志明攝）

自彈自唱。（葉志明攝）

唱畢《無垢》送驚喜 後台直擊「私密換裝過程」

今晚尾場氣氛盛況空前，Ian以完美狀態一連演繹多首歌曲。當深情演唱完《無垢》後，舞台大螢幕並未如常進入影片過場，而是鏡頭一轉，直擊後台休息室！畫面中，Ian正在幾名化妝師及髮型師的圍繞下進行快速補妝與換造型，更令現場歌迷暴動的是，Ian大方脫去上衣，半裸上身露出極之精壯的胸肌與結實線條，並隨後換上白背心大騷健碩手臂。

Ian後台大騷肌肉。（葉志明攝）

Ian邊聽工作人員安排、邊拿著水樽喝水，態度自然隨和。只見他熟練地調整耳機、抹汗及由補妝師補粉，眼神偶爾看向鏡頭，帥氣又略帶無辜的眼神頓時把現場氣氛推向最高潮！

Ian後台大騷肌肉。（葉志明攝）

Ian後台大騷肌肉。（葉志明攝）

全場歌迷集體暴動 尖叫聲撼爆啟德體藝館

現場萬名歌迷對這份突如其來的「尾場福利」毫無預備，看到大螢幕上Ian大騷健碩身材與後台最真實的一面，全場即時爆發出掌聲與尖叫聲，聲浪幾乎要蓋過現場音響。許多歌迷興奮地高舉燈牌，紛紛拍照記錄這珍貴的「幕後震撼一刻」。

Ian狀態大勇。（葉志明攝）