Ian陳卓賢演唱會｜陳蕾任神秘嘉賓　大爆生疏到熟絡「神奇緣分」

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連九場於啟德體藝館舉行的個人演唱會《IAN CHAN:GROWTH: LIVE 2026》，今晚（1/8）迎來極具意義的尾場演出。除了精彩絕倫的歌舞表演之外，今晚最大的驚喜莫過於邀請到實力派女歌手陳蕾擔任特別嘉賓。兩人先在台上合唱《吃腐肉的鷹》將氣氛炒熱，然後再互動大談相識經過與私下交流，逗得全場觀眾陣陣大笑。

Ian陳卓賢演唱會今晚（1/8）迎來尾場演出。（葉志明攝）

Ian陳卓賢演唱會今晚（1/8）迎來尾場演出。（葉志明攝）

Ian陳卓賢演唱會今晚（1/8）迎來尾場演出。（葉志明攝）

邀請到實力派女歌手陳蕾擔任特別嘉賓。（葉志明攝）

邀請到實力派女歌手陳蕾擔任特別嘉賓。（葉志明攝）

Ian：「今晚呢個演出嘅Rundown，其實全部歌都係我自己寫嘅。做完一個好似咁讚嘆嘅 Show，我其實仲未消化到呢件事，仲諗緊下一個方向……但講返點解想邀請你，因為我其實好少唱其他歌手寫嘅歌，但多謝你寫咗首歌畀我哋呢個組合，同埋我好鍾意你嘅世界，係一個無人替代到嘅世界。」

二人台上大爆相識經過。（葉志明攝）

陳蕾：「多謝你呀！其實我同Ian嘅相識，雖然對上一次同台已經係23年嘅拉闊LShow。嗰陣第一次合作，我哋一齊拍Poster、做訪問，嗰陣我同你係零交流㗎！我又唔識主動，你又Cool，但我哋真正認識，係喺排舞室啊！」Ian：「係呀！我哋兩大舞王喺度自己跳自己舞！你知唔知我哋嗰次最巨大嘅關卡係咩？係我哋跳舞呀！」

二人台上大爆相識經過。（葉志明攝）

歌友變知己 感謝彼此帶來音樂靈感

陳蕾隨後感嘆，自從那次合作結束後，兩人反而因為音樂有了更多交流與共鳴。她非常感謝陳卓賢邀請她來到這個舞台，讓她有機會認識更多不同領域的音樂夥伴。

二人合唱《吃腐肉的鷹》。（葉志明攝）

投入演出！（葉志明攝）