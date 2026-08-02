施南生追思會｜林青霞徐克24小時守候病榻陪伴至最後：永遠是家人

資深電影人施南生於2026年7月13日，因細菌感染引發多重器官衰竭，在養和醫院離世，享年75歲，追思會今日（8月2日）在君悅酒店舉行，讓一眾親朋及圈中好友到場致意，場內所見多名影壇重量級人物到場致哀，到中午時份，前夫徐克及好友林青霞接受傳媒訪問。

資深電影人施南生於2026年7月13日，因細菌感染引發多重器官衰竭，在養和醫院離世，享年75歲，追思會今日（8月2日）在君悅酒店舉行，讓一眾親朋及圈中好友到場致意。

林青霞說：「施南生是一個了不起的電影人，她對香港電影的貢獻，和她的為人，一本書都寫不完。她對朋友也是了不得的好，她是掏心掏肺的對朋友，在她最後的日子，許多都好朋友和家人每天都在旁邊陪伴她，在醫院的日子，我和徐克每天二十四小時輪流守候，最後，她是在愛的包圍下安詳的離開我們。今天看到這麼多好朋友從世界各地趕來，我覺得非常感激和感動，大家都很有心。」

林青霞：「施南生是一個了不起的電影人，她對香港電影的貢獻，和她的為人，一本書都寫不完。她對朋友也是了不得的好，她是掏心掏肺的對朋友。」

林青霞受訪時透露：「在她最後的日子，許多都好朋友和家人每天都在旁邊陪伴她，在醫院的日子，我和徐克每天二十四小時輪流守候，最後，她是在愛的包圍下安詳的離開我們。」

而徐克則說：「要多謝呢次嘅聚會，同南生追思會一班好有心嘅朋友，一齊去參與同安排呢個聚會，我想趁呢個機會多謝呢次嘅『安歌』，有三位音樂人寫音樂畀施南生，佢哋係羅大佑、伍伯、盧冠廷，佢哋每人都寫咗一首歌獻俾南生，呢首歌會放喺紀念冊入面，有呢個QR code畀人聽嘅。我自己都寫咗首歌畀施南生，音樂同歌詞放咗喺紀念冊上面，希望盡快有人將首歌唱出嚟，等大家聽到。最後我代表施南生多謝大家、傳媒工作者，你哋咁有耐心，咁關心佢，報道依個消息，我哋同佢家人，都表達感謝……」此時林青霞說：「我哋都係佢嘅家人，同Nansun一齊，我係44年，徐克50年，我哋永遠都係家人嚟。」

而徐克再補充：「所以點解我哋要咁樣致謝，好多謝你哋一直以來嘅支持我哋，同埋好有耐心、好有耐性咁去報道同埋安心，辛苦大家，我哋向大家再次多謝多謝！」