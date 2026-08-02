胡杏兒老公李乘德巧遇黃宗澤　主動握手擁抱貫徹「擁抱者」作風

視后胡杏兒老公李乘德（Philip）近日飛抵馬來西亞吉隆坡，準備出席好友楊明與莊思明的世紀婚禮。日前到埗後，李乘德與友人前往當地著名食肆用膳，沒想到竟在現場巧遇老婆的舊愛黃宗澤（Bosco），李乘德主動上前打招呼示好，兩人更大方上演「世紀擁抱」，絕對不負他「擁抱者」的稱號！

胡杏兒與李乘德育有三子。（IG@myoliemyolie）

視后胡杏兒老公李乘德（Philip）近日飛抵馬來西亞吉隆坡，準備出席好友楊明與莊思明的世紀婚禮。（IG@derekwong726）

Bosco到馬來西亞當地出席《文化交流之夜馬來西亞站》活動。（網上圖片）

李乘德主動站起握手打招呼 兩男大方上演「世紀擁抱」

Bosco今次是到當地出席《文化交流之夜馬來西亞站》活動，據網民拍到的現場畫面顯示，當時身在餐廳VIP房的Bosco戴上口罩及漁夫帽，準備隨蘇麗珊步出離開，他本來未有察覺途經的一枱客當中有Philip在座，但Philip展現大方風度，主動站起來跟Bosco揮手及握手打招呼。Bosco一下子未認出李乘德，對方自我介紹後，二人客套問候，更順勢上演了一幕「世紀擁抱」化解尷尬，完全破除現任與前度的芥蒂。

身在餐廳VIP房的Bosco戴上口罩及漁夫帽，準備隨蘇麗珊步出離開，未有察覺途經的一枱客當中有Philip在座。（影片截圖）

李乘德展現大方風度，主動站起來跟Bosco揮手及握手打招呼。（影片截圖）

Bosco一下子未認出李乘德，對方自我介紹後，二人客套問候，更順勢上演了一幕「世紀擁抱」化解尷尬，而李乘德可謂貫徹「擁抱者」作風。（影片截圖）

胡杏兒與黃宗澤分手後嫁李乘德 男方曾陷攬女風波自稱「擁抱者」

黃宗澤是胡杏兒入行後首位公開承認的男友，二人因合作TVB經典劇集《我的野蠻奶奶》擦出愛火，一度被譽為圈中「金童玉女」，2011年胡杏兒勇奪視后時，更在台上發表愛的宣言：「我知自己好難頂，你都好難頂，希望我哋一齊頂住大家」。可惜這段長達8年的戀情，最終在2012年劃上句號，有指是因為Bosco是不婚主義者，二人在婚姻未能達成共識。直至2015年，胡杏兒與李乘德拉埋天窗，婚後育有三名兒子，生活美滿。儘管去年李乘德曾因在派對上的攬女風波引來討論，但事後他自稱是一名「擁抱者（Hugger）」，風波也慢慢被淡忘，二人更大搞派對慶祝結婚十周年。如今他遠在大馬巧遇老婆舊愛，照樣熱情大方擁抱，看來他確實是名副其實的「擁抱者」！

黃宗澤是胡杏兒入行後首位公開承認的男友，二人因合作TVB經典劇集《我的野蠻奶奶》擦出愛火，一度被譽為圈中「金童玉女」，2011年胡杏兒勇奪視后時，更在台上發表愛的宣言：「我知自己好難頂，你都好難頂，希望我哋一齊頂住大家」。（劇照）

2015年，胡杏兒與李乘德拉埋天窗，婚後育有三名兒子，生活美滿。

儘管去年李乘德曾因在派對上的攬女風波引來討論，但事後他自稱是一名「擁抱者（Hugger）」，風波也慢慢被淡忘。