TVB單身女神見粉絲煲自己新劇主動上前致謝　獲讚為人真誠人品好

高海寧憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」後，在內地的知名度與人氣持續飆升。高海寧主演的新劇《夫妻的博弈》在內地率先播映引起極大迴響，除了辦公室鬥爭夠貼地，劇中的人物關係錯綜複雜，引起網民追劇。日前有網民在餐廳邊吃飯邊煲新劇時，竟然遇上主角高Ling出現在眼前，更大讚高Ling一舉動為人極真誠。

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

高海寧主演的新劇《夫妻的博弈》在內地率先播映引起極大迴響，除了辦公室鬥爭夠貼地，劇中的人物關係錯綜複雜，引起網民追劇。（微博圖片）

《夫妻的博弈》人物關係圖錯綜複雜。（微博圖片）

高Ling一舉動獲讚為人真誠

日前有網民在社交媒體分享了與高海寧的合照，並發長文透露當時獨自一人在餐廳邊吃飯邊煲新劇《夫妻的博弈》：「高海寧從背後拍了拍我🥹啊啊啊 真的是她主動的從背後拍了拍我，我沒撒謊！！起因是今天我自己在外面吃飯，因為只有我自己一個人，所以我默默的一邊吃飯，最近就在追《夫妻的博弈》電視劇，所以一邊在看高ling這部劇。然後突然有人在背後拍了拍我，說：哎？你在看我的電視劇呀？謝謝你的支持。然後我轉過頭，看到高ling整個人就在我前面，我驚呆了❗本土象女真的震驚到說不出話，剛剛前一秒這個人還在平板里，轉過頭就閃現我眼前❗我驚呆了說不出話，完全不敢相信，我整個人楞住了幾秒，然後反應過來以後，手忙腳亂。」

高海寧見粉絲煲自己新劇主動上前致謝。（小紅書）

網民興奮發文大讚高Ling為人真誠。（小紅書）

網民發文表示自己當時正獨自在餐廳邊吃飯邊煲高海寧的新劇《夫妻的博弈》。（小紅書）

網民大讚高海寧為人真誠

發文者指看過很多高Ling參演的電視劇，但沒想到有一天能看到本人，更被高Ling的美貌震懾到：「高海寧真的好漂亮好美好高，她真的太niceeee了！她太美了，狀態超級好超級年輕！」有大批網民看到帖文後，對於高Ling上前致謝發文者都表示驚訝，更指作為藝人肯主動感謝支持自己的人非常罕有：「她好真誠」、「證明人品真的好」、「狠狠的羨慕啊！」、「感覺好神奇的緣分」、「她還主動感謝你啊」、「人太好了吧！」