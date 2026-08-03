TVB「御用惡人」63歲患柏金遜曾失業兩年 獨自食飯疑轉行做倉

現年63歲的黃文標，憑著兇神惡煞的外型，昔日在TVB演活過無數惡霸、債主角色，有「御用惡人」和「御用收數佬」之稱。他最深入民心的角色莫過於《尋秦記》中項少龍的二弟「滕翼」，隨着電影版上映，近年鮮少露面的標哥再次人氣急升。近日黃文標被發現在茶餐廳獨食碟頭飯，更被爆轉行做倉務？

滕翼二弟一角，由黃文標飾演，深入民心。（《尋秦記》劇集截圖）

黃文標需長期服藥控制病情。（陳順禎攝）

黃文標茶餐廳獨食碟頭飯

早前有網友分享在茶餐廳見到黃文標食飯的照片。黃文標着上藍色衫褲，安靜地食碟頭飯，享受獨處休息時光。黃文標被爆近日做倉務工作，「尋秦記裏面的二弟現在轉行做倉庫，最近上班經常看到他」。

黃文標獨自食碟頭飯。（小紅書）

失業兩年花光積蓄做海鮮檔送魚

黃文標效力TVB 20年，但到後期被減騷，只演得一、兩場戲，更試過一貧如洗，今年2月接受商台《星光背後》訪問透露：「兩個戶口加埋都唔夠100蚊。」2012年，黃文標心淡離巢投奔王維基，但HKTV未獲發牌，2016年開始失業，他指試過兩年遊手好閒，花光積蓄，期間曾於朋友海鮮檔做司機送魚、在裝修公司做除甲醛師傅。

黃文標效力TVB時期，不時演賊和收數佬。（影片截圖）

患柏金遜症手震 與女友經濟原因分開

黃文標在商台訪問中透露，五年前拍拖多年的女友因經濟原因離開，「遊手好閒嗰兩年，女朋友一路催我要搵返份工，『你要搵嘢做啦！』最後分開，打擊好大。」對已故母親嘅遺憾令他語帶哽咽：「媽咪成日想飲我杯新抱茶，但最終唔可以圓佢嘅夢。」

今年4月黃文標出席活動承認醫生初步評估他患上柏金遜症初期，但仍未確診，不時會手震、平衡力減弱及動作緩慢，左邊身情況比較明顯。黃文標話睇了醫生一個禮拜，現在正試藥，之後更要做磁力共振檢查。黃文標認為生死有命，不會太擔心病情，而且自己單身寡佬沒甚麼要安排，暫時未諗到太長遠。

黃文標接受香港01《由零說起》訪問時，左手時有不自主地震動，惹讀者關心。（林志龍 攝）

黃文標相隔廿年後再演滕翼一角，深感榮幸。（《尋秦記》電影版劇照）

黃文標也曾到演員朋友游飈開的水觸媒公司，任銷售員。（黃文標Facebook圖片）