楊明莊思明馬來西亞敬茶儀式完成　爆造人計畫「希望可以一直生」

藝人楊明與莊思明今日於吉隆坡舉行婚禮，兩人在完成第一階段的傳統敬茶儀式後表示相當放鬆沒有太大緊張但相當開心，並大方分享婚後心情、造人計畫及未來的蜜月安排。



敬茶見證長輩歡笑 莊思明感觸落淚

剛完成敬茶儀式的楊明表示，心情頓時放鬆不少：「第一階段敬茶順利完成，接著就會正式進入婚禮儀式，真的很開心。」

莊思明則坦言過程非常感動：「看到所有長輩都齊聚一堂，好像終於完成了一件他們一直以來最期待的事。看到老人家笑得那麼開心，我自己也覺得好感動。」

楊明與莊思明。

造人目標「生得就生」 楊明盼先婚後育「兄妹檔」

被問到婚後的造人大計，楊明笑稱會「順其自然」，看上天如何安排，但他亦不藏私透露希望能為家庭增添多些熱鬧：「之前訪問也說過，希望可以一直生！我自己比較偏好先生一個哥哥，之後再生個妹妹，這樣哥哥從小就可以保護妹妹。」

莊思明對此大讚楊明心思細密：「他其實真的很想要個女兒，但他覺得女生一定要有人保護，所以才希望先有個哥哥。」

楊明盼先婚後育「兄妹檔」。

蜜月行程暫延 優先返港與公司手足大搞派對

至於外界關心的蜜月旅行，兩人表示目前尚未有具體計畫。楊明解釋，因為剛忙完吉隆坡的婚禮，加上兩人隨後都有拍戲工作，所以打算先專心處理工作與返港後的慶祝活動。

莊思明補充：「因為香港有太多朋友和幕後同事過不來，特別是公司一起相處了十幾年的好兄弟姐妹。所以我們想先在香港籌備一個大派對，跟大家再慶祝一次，蜜月之後隨時都可以去。」楊明更打趣爆料，指老婆其實非常容易滿足，只要能去韓國吃美食就非常高興。

將會在香港籌備一個大派對。

莊思敏祝福妹妹及妹夫 送現金賀禮最實在

莊思敏表示現場氣氛歡樂溫馨，談及為新人準備的賀禮，表示自己選擇了最實惠的現金，笑言籌備婚禮開支繁多，給予現金能讓新人自由購買心儀物品，雖然送首飾戴起來好看，但還是實用的現金最為實在。

被問到是否期待新人早日「生大兒（升格做父母）」，大方表示不希望給予新人壓力，認為一切順其自然即可，最重要是兩人永遠幸福美滿、好好相處。至於記者打趣問到自己會否「搶先一步」傳出好消息，則幽默笑答：「我應該仲難啲，唔好畀咁大壓力我，壓力好大啊！」現場笑聲不斷。

敬茶儀式完成。

期待搶花球環節 點名多位單身好友

提到婚禮重頭戲之一的「拋花球」，透露現場有不少單身的好友，非常期待明日的搶花球環節。特別點名幾位好友，包括 吳沚默、劉晨芝及關嘉敏等。表示：「好多人都好想拍拖，特別想關嘉敏，因之前女神配對未能成功，希望佢哋聽日有機會接到花球，分享好運！」預計明日的搶花球現場將會非常熱鬧。