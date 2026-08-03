林淑敏滕麗名好友反目　昔日互動溫馨熟到錫面珠今日成陌路極唏噓

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》播出近十年，下個月終於迎來大結局，但近日竟爆出林淑敏、滕麗名不和，劇組煞科當日「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀、「龍力蓮」林淑敏一齊受訪，片段中滕麗名幾乎全程背對林淑敏，且對方回答問題時她戲也不演地黑面，令不和反面消息甚囂塵上。不過翻查社交平台，二人昔日情如姊妹，更是網民心目中的「雙大」CP，昔日林淑敏生日，她更興奮得錫阿滕面珠，《愛回家》劇組行山時，阿滕又扶實林淑敏，令人都相當好奇究竟發生了什麼大事令昔日「Friend過打band」的二人反目收場。

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》播出近十年，下個月終於迎來大結局，但近日竟爆出林淑敏、滕麗名不和，劇組煞科當日「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀、「龍力蓮」林淑敏一齊受訪，片段中滕麗名幾乎全程背對林淑敏，更表示不懷念與對方鬥嘴。（劇照）

不和到出面 受訪時滕麗名黑面冷淡背對林淑敏

《愛·回家之開心速遞》劇組一直以來如同一個大家庭，但竟然臨結局才爆出不和事件，近日滕麗名、呂慧儀、林淑敏受訪時，阿滕明顯戲都唔交，每當林淑敏說話時，她就用背脊向住對方，問到會否懷念昔日與大小姐鬥嘴時，她冷淡表示：「梗係唔會啦。」完美演繹面阻阻，不和到出面，不過「大小姐」林淑敏就說：「會再合作嘅，希望下一套有機會返去，唔知㗎喎，睇下劇本點樣寫。」此外，有網民發現滕麗名已取消追蹤林淑敏，但林淑敏則至今有追蹤對方。

林淑敏、滕麗名的角色設定是死對頭，但現實中二人曾是好朋友。（IG@sukman_lam）

「雙大CP」昔日行山互相照顧情如姊妹

雖然二人在戲裡本來已經勢成水火，但身為龍家與熊家的大家姐，二人一向是觀眾心中的「雙大」CP，在戲外感情甚好。翻查社交平台，以往二人情同姊妹，2020年，《愛回家》劇組去行山，兩位是全場唯二女性，另外還有鄭世豪、袁文傑、許家傑、陳浚霆等，但兩個女仔互相照顧，例如走過危險的大石時，滕麗名會主動等候、示意林淑敏小心並拖住她；兩人又在山頂位置合照，林淑敏發文時的caption更寫下：「人生有個真正朋友的確好極」。

兩個女仔互相照顧，例如走過危險的大石時，滕麗名會主動等候、示意林淑敏小心並拖住她。（IG@sukman_lam）

兩個女仔行山時互相照顧，例如走過危險的大石時，滕麗名會主動等候、示意林淑敏小心並拖住她。（IG@sukman_lam）

二人又在山頂位置打卡。（IG@sukman_lam）

林淑敏更表示：「人生有個真正朋友的確好極。」（IG@sukman_lam）

林淑敏喜獲滕麗名送蛋糕慶生 開心獻送答謝

加上林淑敏2020年生日時，滕麗名更於開劇時捧出蛋糕為她驚喜慶生，令林淑敏喜上眉梢，還問：「我可唔可以錫你一啖呀？」之後大力啜落阿滕臉上。可惜，二人近年已甚少合照，想必是發生了大事，才會使二人冇朋友做，甚至不介意在記者面前不和到上面。今年6月，TVB IG上載了一條林淑敏與滕頭名鬥嘴的reels，原本以為是戲劇效果，但原來二人戲裡戲外一樣決裂。

林淑敏2020年生日時，滕麗名更於開劇時捧出蛋糕為她驚喜慶生。（IG@sukman_lam）

令林淑敏非常開心！（IG@sukman_lam）

二人於林淑敏生日合照留念。（IG@sukman_lam）

林淑敏還問：「我可唔可以錫你一啖呀？」之後大力啜落阿滕臉上。（IG@sukman_lam）

今年6月，TVB IG上載了一條林淑敏與滕頭名鬥嘴的reels。（IG@tvbcomhk）