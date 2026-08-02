ZPOT落雨表演唱跳好穩陣唔怕跣腳　心痛粉絲冒雨前來：驚佢哋會病

人氣男團ZPOT自出道以來都備受矚目，七位成員充滿活力的形象深受粉絲喜愛。昨日（1日）他們出席昂坪活動時遇上天公不造美，大風又大雨，但七子依然無懼風雨，在濕滑的舞台上落力跳唱。ZPOT接受傳媒訪問時表示「落雨跳舞」的驚險情況，並透露團綜可能有第二季。

ZPOT接受傳媒訪問時表示「落雨跳舞」的驚險情況。(胡凱欣 攝)

戶外演出時突遇大雨

昨日ZPOT在戶外演出時突遇大雨，七子依然表現淡定，隊長黎子琛（Alvin）表示當時：「頭先表演嘅時候都跳得好穩陣，覺得自己OK啊！」雖然表演時下雨但見到台下粉絲依然力撐，氣氛超級好，就算再辛苦他們都覺得值得。除了自身的安全外，他們亦坦言很擔心粉絲的安全，關曉隆（Bosco）則指很心痛：「因為我見到我哋啱啱表演嘅時候都雨勢開始越嚟越勁，然後佢哋全部人都揸住部相機，攞住件雨褸，我睇到都好心痛，想叫佢哋我哋完咗就快啲返屋企搭纜車，因為都危險，其實而家搭纜車都。」

ZPOT在戶外演出時突遇大雨，七子依然表現淡定。(胡凱欣 攝)

對於下這麼大雨會否粉絲不要來時，周德誠（Cow）表示有：「因為我特登喺我哋個TG Group入面同佢哋講，我一定要每個人報到，攞咗遮先可以出門口。佢哋嚟到之後其實係好好慘啊，驚佢哋會病啊！」

周德誠（Cow）擔心粉絲。(胡凱欣 攝)

ZPOT爭取拍第二輯團綜

除了舞台演出，粉絲最期待的莫過於團綜，被問到會否拍第二輯時，七子即刻七嘴八舌起來：「我好想啊！第二集都有爭取下！有爭取！」至於爭取什麼，就是爭取去「飲下咖啡」、Shopping等。除了之前去過的台灣外，被問到還想去什麼地方時，黎子琛就興奮表示：「總之有得飛，我就想去。」對於未來的工作展望，ZPOT表示非常感恩現時有這麼多機會，無論是拍節目還是做音樂，他們都「唔怕辛苦，最鍾意工作」。

ZPOT爭取拍第二輯團綜。(胡凱欣 攝)

ZPOT由黎子琛（Alvin）、黃日禧（Dave）、周德誠（Cow）、陳廷羲（Ian Hannz）、關曉隆（Bosco）、張肇維（Gordon）、林焯彥（Marcus）組成。(胡凱欣 攝)

ZPOT與Jeremy李駿傑及Jeffrey魏浚笙。(胡凱欣 攝)