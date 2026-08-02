施南生追思會網上悼念冊曝光珍貴舊相　王家衛寫信許鞍華作畫致意

資深電影人施南生（Nansun）追思會「南生 安歌」今日（2日）於灣仔君悅酒店舉行，官方亦將悼念冊以連結方式刊載於「南生 安歌」網站，首頁寫上「不捨 永記 留芳」深切追悼。悼念冊收錄了過百張施南生童年、黃金時代與晚年的珍貴相片，由嬰兒時期、求學時期至加入影壇、揚威海外各個高光時刻的工作照，以至是與家人及徐克的合照都應有盡有。

1952年一歲的施南生與母親的合照。（「南生 安歌」網站）

1962年，施南生於馬利諾修院學校的校服證件照。（「南生 安歌」網站）

1966年，施南生離港去往西非加納留學行程前與全家合照。（「南生 安歌」網站）

1966年，香港啟德機場，去往西非之行登機前留影。（「南生 安歌」網站）

1968年，施南生在英國羅丁女子學校就讀期間的班級留影。（「南生 安歌」網站）

1971年10月，施南生在倫敦劇院入場大堂。（「南生 安歌」網站）

1976年11月，39届環球小姐决赛在香港舉辨，施南生受無線電視（TVB）邀請擔任客席節目主持與大會司儀。（「南生 安歌」網站）

1976年11月，39届環球小姐盛會幕後，施南生受無線電視（TVB）邀請擔任主要的接待負責人及承擔各方面細節安排。（「南生 安歌」網站）

1981-83年，施南生於佳藝電視工作，後轉去麗的電視（RTV）（後續改稱亞洲電視（ATV））皆任職於高層行政工作。（「南生 安歌」網站）

照片中重現了香港影業輝煌年代，包括1983年她加盟新藝城時，與麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓及曾志偉的「新藝城七怪」合照；同年拍攝《最佳拍檔3：女皇密令》，她更成功邀請《007》系列「大鋼牙」演員理查德基爾（Richard Kiel）參演並負責海外協調，及後更為多個國際電影節擔任評審。2014年，她在瑞士第67屆盧卡諾國際電影節中榮獲 Raimondo Rezzonico 最佳獨立製片人獎，成為首位獲此殊榮的華人製片人，成就備受全球肯定。除了演藝工作，亦紀錄了施南生參與慈善、公益活動的照片，例如1991年華東水災賑災籌款、1992年全港演藝界抗議影圈暴力行動、1999年演藝界打擊盗版大聯盟等。

1983年，施南生加盟香港新藝城電影公司，與麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓、曾志偉共同開創香港電影新時代，她也即將開始一段重要的人生旅程。（「南生 安歌」網站）

1983年底，《最佳拍檔3：女皇密令》劇組晚宴。為打造當時最具國際規模的港產商業電影，新藝城邀請《007》系列「大鋼牙」演員理查德·基爾（Richard Kiel）加盟。施南生負責海外藝人接待及跨國合作協調，展現了香港電影黃金年代放眼世界的企圖與格局。（「南生 安歌」網站）

1986年7月，電影工作室籌備《刀馬旦》期間，林青霞與施南生於晚宴留影。（「南生 安歌」網站）

1986年8月，《英雄本色》上映後。（從左至右）狄龍、施南生、陶明敏、周潤發、吳宇森。（「南生 安歌」網站）

1990年代初，香港導演會與嘉禾公司合作《雙龍會》，施南生（左）與成龍合影留念。（「南生 安歌」網站）

1991年 「黃飛鴻」日本電影宣傳。左起李连杰、徐克、施南生。（「南生 安歌」網站）

1992年6月，甘肅敦煌《新龍門客棧》外景拍攝現場。（「南生 安歌」網站）

1997年，施南生與徐克赴美拜訪《教父》導演法蘭西斯·福特·科波拉。（「南生 安歌」網站）

2010年12月，施南生任博納影業董事會主席, 推動博納影業於美國紐約納斯達克上市。她與博納影業創辦人、董事長兼行政總裁于冬，以及國際影星鞏俐共同見證華語電影的重要里程碑時刻。（「南生 安歌」網站）

90年代，羅大佑定居香港創辦音樂工廠，施南生與羅大佑交往頗深。（「南生 安歌」網站）

2014年，瑞士第67屆盧卡諾國際電影節。施南生榮獲 Raimondo Rezzonico 最佳獨立製片人獎，成為首位獲此殊榮的華人製片人。該獎項專門表彰對世界電影具有卓越貢獻的獨立製片人，是盧卡諾國際電影節最具代表性的製片人榮譽之一。（「南生 安歌」網站）

2018年4月，義大利。第20屆烏迪內遠東電影節。從左至右：鄭雨盛、Kim Robinson、施南生、林青霞。林青霞獲終身成就「金桑獎」，由施南生親手為她頒獎。施南生本人也曾拿下第17屆的「金桑獎」，此次專程為了好友到場頒獎。（「南生 安歌」網站）

2024年11月，為慶祝香港電影工作室成立四十周年，M+博物館舉辦「徐克：天馬行空的先驅」專題展，並以《上海之夜》4K修復版香港首映揭開序幕。《上海之夜》是徐克與施南生成立電影工作室後推出的首部作品。四十年後，鍾鎮濤、張艾嘉、葉蒨文等昔日主演再次聚首，與徐克、施南生及現場觀眾一同見證這部經典作品重返大銀幕。

1992年，全港演藝界抗議影圈暴力行動。（「南生 安歌」網站）

1999年，江志強、徐克、施南生出席「演藝界打擊盗版大聯盟」活動。（「南生 安歌」網站）

2018年9月，施南生以護苗基金副主席身份出席香港時尚慈善展（時尚芭莎香港創刊30週年ICON慈善特展），見證主辦方100萬港幣善款捐贈護苗基金的儀式，借助個人影響力推廣兒童保護公益事業。（「南生 安歌」網站）

1980年代，閒暇時刻施南生與母親、弟弟闔家小聚。（「南生 安歌」網站）

1990年代初，施南生於家中留影。（「南生 安歌」網站）

1991年左右，施南生於香港九龍塘電影工作室門前留影。（「南生 安歌」網站）

2003年，施南生於新西蘭搭乘觀光直升機。（「南生 安歌」網站）

悼念冊內有全球無數影壇巨星與導演的深情悼文，包括李安、吳宇森、賈樟柯、鄭雨盛、林子祥、葉蒨文、甄子丹、吳京、楊穎、范曉萱、陳善之等。導演吳宇森留言：「你曾經光輝燦爛地活過……那就，瀟灑地走一回吧！」王家衛則親筆撰寫告別小卡：「施南生女士是香港的傑出電影製片人，一生成就無數經典，值得我們懷念。」許鞍華導演更親手畫了一幅畫作送別好友。而吳京則撰長文分享相處軼事，並感謝對方在他低谷時扶持自己：「後來我也經歷過一些挫折和低谷，當時施小姐沒有說太多安慰的話，只是走過來，輕輕拍了拍我的肩膀，那個動作很簡單，我一直記在心裏。她沒有告訴我應該怎樣面對困難，她只是用自己的存在告訴我電影這條路雖然艱難，但值得堅持。多年以後，當我走過一些路，經歷更多行業裏的起伏，我才越來越明白，真正的大家，從來不是只成就自己的時代，他們會願意回頭，看見那些剛剛出發的人。施小姐就是這樣，她身上有一種江湖的豪氣。今天，我們懷念施南生小姐，懷念的不只是一個電影人的成就，她讓我們知道，電影不只是作品，也是人與人之間的信任，不只是輸贏，也是彼此成全。」

王家衛則親筆撰寫告別小卡：「施南生女士是香港的傑出電影製片人，一生成就無數經典，值得我們懷念。」（「南生 安歌」網站）

許鞍華導演更親手畫了一幅畫作送別好友。（「南生 安歌」網站）

吳京則撰長文分享相處軼事，並感謝對方在他低谷時扶持自己。（「南生 安歌」網站）

台灣名嘴蔡康永今日現身追思會時痛哭至雙眼紅腫，他在悼念冊中再次感激伯樂施南生：「謝謝你打開那扇門，讓我成為一個主持人。謝謝你常常大力拍我的背，叫我挺起胸膛。」林子祥則於悼念冊中分享施南生的驚人文學天賦，回憶起1983年兩人到法國出差時，他剛完成歌曲《巴黎街頭》的旋律，即興邀請對方用法文撰寫前奏歌詞，對方當時僅用隨身Walkman聽完Demo，轉眼間便寫好一首優美的法文小詩，成為他此生收到最特別的禮物。

台灣名嘴蔡康永今日現身追思會時痛哭至雙眼紅腫，他在悼念冊中再次感激伯樂施南生：「謝謝你打開那扇門，讓我成為一個主持人。謝謝你常常大力拍我的背，叫我挺起胸膛。」（「南生 安歌」網站）