東張西望｜外傭姐姐極速辭職　仲「聲大夾惡」反鬧僱主：催乜嘢啊

今日（2日）一集《東張西望》報道了外傭來港工作，24小時極速辭職，還「聲大夾惡」鬧僱主。受影響的僱主梁小姐表示5月份時，因懷孕而需要請外傭，但是外傭來到她家工作一天後就表示不做了，梁小姐指：「第二日本來要求佢6點半起身嘅，佢8點先起身，跟住仲要嗰日佢所有嘢都唔做，跟住就話要走啦！原來佢尋晚已經執好晒，第二日就話要走，乜都唔做，叫佢都唔聽。」外傭對梁小姐的要求全部「say no」，但就要梁小姐應承她所提出的條件。

外傭來港工作，24小時極速辭職。(節目截圖)

Katie勁受影響

而另一位受影響的僱主Katie，她家原本已經有一位外傭，但因為想給予小朋友更好的照顧，所以見騁請一名外傭，所以她就找中介，中介向她表示：「呢度有一個工人姐姐啊，好快入到職啊，一個月到就入到職啊，等visa。咁我就叫佢過嚟interview啦，同佢傾計，佢話佢肯7點鐘起身、唔會玩手機、識煮飯、鍾意湊小朋友，而且有耐性，又願意湊bb，凌晨唔瞓覺。」聽到這麼好的條件，Katie以為自己遇上了好外傭，但亦有點懷疑，所以就叫中介致電前僱主，前僱主表示：「佢表現好好，唔會玩手機，好乖好聽話，唔會駁嘴。」就是因為這通電話，讓Katie安心騁請了這位外傭。

Katie以為自己遇上了好外傭。(節目截圖)

但是，這位外傭第一天來就已經讓Katie傻眼，Katie表示：「佢大約6點入職，我就話姐姐你煮嘢食畀小朋友啦，我就出去見工，仲要湊埋小朋友放學啦。咁我出去再返嚟嗰陣佢做到㗎，佢煮咗飯㗎，我之後就問屋企個姐姐，佢幫唔幫到你手啊？佢幫唔幫到你做嘢？佢就話唔得啊mom，佢做得好慢啊。我叫佢做，佢唔肯做啊。」除了工作慢外，Katie更指叫她哄小朋友去睡覺，她竟然進去房間一分鐘就出來對Katie說：「你個仔唔瞓啊，所以我唔湊啦！」於是Katie讓她去照顧女兒，她再說：「你個女唔跟我，所以我唔會湊你個女，不如你淨係畀我做家務啦。」

Katie更指叫她哄小朋友去睡覺，她竟然進去房間一分鐘就出來對Katie說：「你個仔唔瞓啊。」(節目截圖)

外傭比僱主更惡

雖然Katie已經傻眼，但仍然示意她先睡覺，待第二天才處理。翌日Katie在7點45分時去敲她的房門，示意該起床工作，Katie說：「姐姐，起身啦，夠鐘啦！」但是外傭竟然向她咆哮：「催、催、催！催乜嘢啊？唔使瞓㗎咩？我走啦，我執行李啦！」Katie更形容為「好惡、好瘋狂、好似上晒身咁」，她向外傭表示：「姐姐，你仲惡過我喎，我嗌你起身敲門，你咁嘅態度唔係好適宜喺度做喎。」

外傭比僱主更惡。(節目截圖)

最後Katie叫外傭簽一份文件是自願離職，但外傭堅持要離開，Katie亦只有報警處理。在警方介入下簽了一件文件，是外傭自動離職，而且賠償$5100予Katie。而Katie的另一外傭Apple則表示外傭不願意照顧小孩，只想照顧老人家，再加上她指Katie家工作量大，所以想立即離開。