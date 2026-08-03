中年好聲音｜吳亦偉粵語難聽仍奪高分惹爭議　林志美獲讚畀分中肯

TVB節目《中年好聲音4》昨日（1日）播出10強戰的第三回合「突破之夜」，今集由林志美當評審，她被車婉婉問到怎樣從她手上奪得分數時，她笑指：「其實我一路都有睇『中聲4』歌手嘅表現，所以我諗我都會好清楚佢哋嘅突破位喺邊嘅。」而在她給分方面，可以見到她一直都比其他評審「手緊」，其他評審在給出90多分時，她仍然在給80多分。

林志美當今集《中年好聲音4》評審。(節目截圖)

林志美令排名有變化。(節目截圖)

網民覺得林志美忠於自己感覺畀分

在網民發文覺得評審林志美最值得致敬並寫下：「今集真係要向林志美致敬，佢唔單止畀分時候敢於忠於自己，仲敢於吐露真言：『我同大家畀分係相反㗎！』將一大把掌熱辣辣響亮亮咁摑向其他無恥嘅評判，亦都幫鬱悶嘅觀眾出返一口氣。嗰班無恥嘅評判已經公然當觀眾係白痴，但只要有一個唔肯同流合污嘅人企出嚟，即使一個人嘅分數改變唔到結果，至少佢一股清泉更加反映其他人嘅污濁。一句無傷大雅嘅真話彰顯其他人嘅虛偽，今次佢誓死將MVP頒畀周令佢躍升幾位，下次大家會見到其他人點樣聯手將周趕出去，但唔緊要，只須記住：『公道自在人心』。」

不過每個人心中都會有自己的「尺」，對音樂或台風的標準都不一樣。(節目截圖)

林志美獲網民力讚畀分忠於自己。(facebook截圖)

吳亦偉粵語難聽仍奪高分惹爭議

其實《中年好聲音》自播出以來一直都被指分數造假，一些唱得不好的參賽者，評審會給予高分，但一些網民認為唱得很好的參賽者反而獲低分或被淘汰。本集吳亦偉挑戰側田的《決戰二世祖》，雖然真假音轉換出色，不純正的廣東話依然是致命傷，但依然奪得95分高分，不少網民直指「唔睇字幕根本唔知佢唱乜」，質疑評分標準。

林志美給吳亦偉89分。（節目畫面）

吳亦偉粵語不清仍奪高分惹爭議。（節目畫面）

網民讚林志美忠於自己給分。(facebook截圖)