Jeremy自爆台上濕滑跳舞勁驚變「跣腳蛇」　團綜冇得出國拍感可惜

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與人氣男神魏浚笙（Jeffrey）日前（1日）無懼風雨，一同出席昂坪音樂會活動。雖然天氣陰晴不定，但仍無阻大批粉絲提早半日在風雨中守候，只為一睹偶像風采。Jeremy見到一眾「Unicorn」冒雨等候大感心痛，直言最擔心大家的安全同健康，更自爆因為天雨而導致台上濕滑，演繹新歌時害怕自己會變「跣腳蛇」！

Jeremy自爆因為天雨而導致台上濕滑，演繹新歌時害怕自己會變「跣腳蛇」。(胡凱欣 攝)

Jeremy自嘲「跳舞招雨」

Jeremy受訪時心有餘悸地笑言：「我好驚今日變跣腳蛇啊，好在冇啫。」而在Jeffrey及ZPOT演出時風雨未有太大，反而到Jeremy表演時下起大雨，令他不禁自嘲「跳舞招雨」。至於一眾鏡粉最關注的MIRROR團綜，他們將會留在香港拍攝：「已經confirm咗，係香港㗎啦！」

Jeremy自嘲「跳舞招雨」。(胡凱欣 攝)

Jeremy嘆團綜冇得出國拍感可惜

不過Jeremy被問到留港拍攝會否感到可惜時，他坦言：「當然可能有少少可惜冇去到啦，我哋都真係好想有一個咁嘅機會，我哋次次出去呢，我哋會再放鬆啲。跟住大家平時因為局住一齊嘛，但係喺香港可能大家各自返屋企。但係你喺外地就唔同，一定係大家要喺同一個空間度一齊相處嗰幾日嘅時間，咁所以一定係有差嘅。我覺得點都好，但係喺香港有香港嘅嘢唔同囉。」

Jeremy嘆團綜冇得出國拍感可惜。(胡凱欣 攝)

Jeremy嘆團綜冇得出國拍感可惜。(胡凱欣 攝)

Jeremy演出時是最大雨的。(胡凱欣 攝)

Jeremy講到同edan通渠表示一啲都唔懷念。(胡凱欣 攝)

Jeffrey講起WaveSurf受傷就話：「唔好再提一啲咁傷心嘅事情。」(胡凱欣 攝)