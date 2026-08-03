莊思明楊明婚禮曝光！馬蹄露搶到花球　傅明憲罕有現身做頂酒員

藝人楊明與莊思明昨日（2日）終於在吉隆坡舉行盛大婚禮，結束10年愛情長跑，多位圈中好友出席婚宴，陣容強勁猶如萬千星輝頒獎典禮。而有份出席婚禮的「天下第一關」鄭紹康就在IG分享了婚禮細節，除了有肥媽唱歌助慶之外，傅明憲罕有現身做新娘頂酒員。

藝人楊明與莊思明昨日（2日）終於在吉隆坡舉行盛大婚禮，結束10年愛情長跑

新郎楊明以一身粉藍色禮服加白色煲呔出現。(ig圖片)

傅明憲罕有現身做頂酒員

有份出席婚禮的「天下第一關」鄭紹康在IG分享了婚禮細節，當晚肥媽擔任表演嘉賓助慶，大唱《Stand By Me》更飆高音，獲得全場歡呼拍掌。另外，甚少出席公開場合的傅明憲罕有現身，更穿上反光衣，衫上更印上「新娘專屬頂酒員」及「王牌吹瓶員」的字眼。傅明憲更笑言：「多謝Lisa同Mona俾咗份工我，我事業咗好多年。」早已淡出幕前的傅明憲依然保養得宜，完全不似年過半百，非常凍齡。

肥媽擔任表演嘉賓助慶。（IG/@numberonepr）

傅明憲罕有現身做新娘頂酒員。（IG/@numberonepr）

馬蹄露搶到花球

至於女士們最關注的搶花球環節，最終花球由馬蹄露接到。在網民分享的片段中可見，馬蹄露接到花球後非常興奮，然後跑到台前與莊思明擁抱兼高舉花球拍照。雖然顏值並不高，可是馬蹄露的感情生活非常豐富。馬蹄露1995年與酒吧老闆Victor結婚，97年離婚。其後馬蹄露認識到香港交流的外藉大學教授Mark Andrea，曾發展異地戀，之後又曾與一名德國藉商人拍拖，可惜都分手收場，經歷多段感情後，馬蹄露多年來一直保持單身。

馬蹄露搶到花球！（小紅書）

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