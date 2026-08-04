「翻版李嘉欣」近況曝光似少女　曾因情緒病遭電視台解約

蔡曉儀畢業於1990年亞洲電視藝員訓練班，其後火速成為亞視的當家花旦，有「翻版李嘉欣」的稱號。然而在2002年前後拍畢《法內情2002》後，蔡曉儀突如其來於幕前消失，並遭電視台解約。

《我和春天有個約會》是蔡曉儀（左一）在亞視的代表作，其美貌勝過另外幾位女主角。（微博圖片）

蔡曉儀曾患思覺失調

對於當年有傳她因私自接內地劇而遭亞視解約，蔡曉儀曾在接受鍾慧冰節目訪問時直認不諱說：「當時有情緒病，所以做好多事唔係跟常規去做，係有呢個問題。」對於自爆曾遭人落降頭，她稱是一個誤會，並解釋：「其實......我嘅情緒病係思覺失調，呢種情緒病係令我有幻覺，誤會有人以為落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟以為真，導致情緒出現好大問題，其實因為情緒病先有咁嘅諗法。」冰姐一臉憂心眉頭緊皺續問：「聽過人話思覺失調係有幻聽同幻覺？」蔡曉儀回答：「係有呢啲，但每個人有唔同，我幻覺以為被人做呢啲咁嘅事，其實係冇，係情緒病出現呢樣嘢。」

蔡曉儀承認患上思覺失調，曾幻想自己被落降頭。（YouTube@冰姐的花樣人生）

近況曝光似少女

蔡曉儀近年狀況大為好轉，她透露病情早已康復，並呼籲大眾關注情緒健康，有問題應以科學態度及時求醫，正面面對壓力。淡出幕前的日子裡，蔡曉儀曾轉戰家族服裝生意。從近日曝光的近況可見，她不單保養得極好，身材纖瘦、面色紅潤，氣質依舊不減當年，似足少女。

蔡曉儀日前與好友劉玉婷拍片。（片段截圖）

蔡曉儀keep得好，似少女。（片段截圖）

蔡曉儀後生真係好靚。（片段截圖）

蔡曉儀後生真係好靚。（片段截圖）