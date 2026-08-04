「愛妻影帝」上飛機被野生捕獲　雙手遞上護照盡見一流人品

梁家輝上年主演的《捕風追影》在內地大賣，票房高達12億人民幣，更在今年第五度奪得香港電影金像獎最佳男主角，而且至今仍保持史上最年輕影帝的紀錄，戲技絕對頂呱呱。日前，有網民在搭飛機時野生捕獲梁家輝，並拍下他在登機時的一個細節，瞬間在網路上引發熱議，獲大批網民狂讚梁家輝一流人品。

梁家輝憑《捕風追影》第五度奪得香港電影金像獎最佳男主角。（《捕風追影》劇照）

雙手遞上護照盡見人品

據該名網民分享，當天在上飛機前的入閘處偶遇梁家輝與太太江嘉年，即使貴為五屆金像影帝，但梁家輝依然身穿樸素休閒服飾，戴住太陽眼鏡，親自孭背囊，全程低調親力親為，身邊未見成群隨行人員簇擁。最令人驚喜的是，在工作人員核對護照時，梁家輝並未因為自己是公眾人物而傲慢自居。相反地，他微微躬身、特意用雙手將護照遞給工作人員。這一幕被側拍下後，讓廣大網友無不讚歎其人品。

梁家輝樸素穿搭。（片段截圖）

太太先行。（片段截圖）

梁家輝雙手遞上護照。（片段截圖）

愛妻幾十年零緋聞

除了人品好，梁家輝亦出名愛妻。除了出道多年零緋聞，他與妻子江嘉年结婚數十年，歷經風雨依然恩愛如初，經常被拍得恩愛地出入任何場所。就在日前，梁家輝與江嘉年以一身極度樸素簡潔的休閒服飾到大孤山遊覽祈福，臉上始終掛著親切隨和的笑容。無論是漫步在古樸的石板路上，抑或是上下階梯，梁家輝始終緊緊牽着太太的手，全程十指緊扣、步履一致，展現出無比的恩愛。

梁家輝與江嘉年兩人身穿極其樸素隨和，臉上掛着十分親切的笑容。（小紅書圖片）

梁家輝始終緊緊牽着太太江嘉年的手，全程十指緊扣。（小紅書圖片）

力撐梁家輝走過低潮期

梁家輝曾表示，自己在人生最黑暗、最茫然的低谷時期，當時任職電台製作人的江嘉年主動向他伸出援手，勇敢地邀請他參與錄製廣播劇，成功為梁家輝陷入停滯的事業破冰，點亮了一線曙光。梁家輝曾深情坦言：「她的善解人意，讓我在最灰暗的時光裏，看見了光。」