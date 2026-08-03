江美儀教揸筷子片段曝光獲平反人品　王敏慈痛哭攬住前輩多謝照顧

早前江美儀在葉念琛訪談節目《琛導Casting》中，講到有一位港姐不懂揸筷子，坦言新一代藝人、演員被縱壞大，提到新人唔識揸筷子，若需要演出很有家教、教養的角色，沒理由不懂得揸筷子。她續說：「成日見到人唔識揸筷子，我會話喂你學識揸筷子啦，好肉酸㗎！」美儀姐當時其實並不是狠批，道出情況下都有讚該名港姐好乖，她說：「佢食嘢核突到呢……冇！我話喂，你香港小姐嚟㗎喎，你可唔可以學吓揸筷子？呀呢個女仔好乖喎，佢三日同我學識咗揸筷子，我話係囉，三日就可以改變你嘅習慣，點解你唔做呢？」

早前江美儀在葉念琛訪談節目《琛導Casting》中，講到有一位港姐不懂揸筷子，坦言新一代藝人、演員被縱壞大，提到新人唔識揸筷子，若需要演出很有家教、教養的角色，沒理由不懂得揸筷子。她續說：「成日見到人唔識揸筷子，我會話喂你學識揸筷子啦，好肉酸㗎！」（《琛導Casting》）

美儀姐當時其實並不是狠批，道出情況下都有讚該名港姐好乖，她說：「佢食嘢核突到呢……冇！我話喂，你香港小姐嚟㗎喎，你可唔可以學吓揸筷子？呀呢個女仔好乖喎，佢三日同我學識咗揸筷子，我話係囉，三日就可以改變你嘅習慣，點解你唔做呢？」（《琛導Casting》）

王敏慈曾寫親筆信答謝江美儀照顧教導

而該名事主其實就是《大灣區美味好玩攻略》合作過的港姐亞軍王敏慈，雖然有人以為美儀姐是「教訓」後輩，但其實從王敏慈就親筆撰寫給江美儀的感謝信，已感覺得到二人關係不錯，而且她是抱虛心心態學習。信中寫道：「美儀姐～感謝這幾天來你對我的照顧和關心！剛剛開始還會擔心自己要和大明星一起拍東西，但是相處下來，發現你真的是一個對人很好，敬業又美麗的大姐姐！你這幾天真的像照顧小朋友那樣對我！我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！在你的身上我真的學到了很多東西❤️我會斷續努力，希望有一天也成為像你一樣閃閃發光的人❤️ 敏慈❤️」

該名事主其實就是《大灣區美味好玩攻略》合作過的港姐亞軍王敏慈。（IG圖片）

該名事主其實就是《大灣區美味好玩攻略》合作過的港姐亞軍王敏慈，雖然有人以為美儀姐是「教訓」後輩，但其實從王敏慈就親筆撰寫給江美儀的感謝信，已感覺得到二人關係不錯，而且她是抱虛心心態學習。

節目片段曝光 王敏慈親證江美儀冇蝦新人

近日更多節目片段被回帶後，網上風向轉為大讚江美儀，其中一段片見到麥包叫王敏慈用筷子夾食物，當時王敏慈已經學識，美儀鼓勵說：「佢好叻喇！第三日已經識喇！」然後麥包也表示要為王敏慈鼓掌，王敏慈說：「其實都識攞（筷子），但係攞得唔好睇，然後美儀姐就睇到，佢講你拍節目唔得咁攞筷子，然後呢幾日都係教緊我點樣攞筷子，而家就係……唔係講好Perfect，但係而家攞筷子唔醜喇。」麥包笑說傳聞中美儀很愛欺負新人，原來是真的，王敏慈就平反：「唔係啵，邊度有？」

近日更多節目片段被回帶後，網上風向轉為大讚江美儀，其中一段片見到麥包叫王敏慈用筷子夾食物，當時王敏慈已經學識，美儀鼓勵說：「佢好叻喇！第三日已經識喇！」（TVB）

王敏慈多謝江美儀講到喊 攬住對方：日日好似湊細路咁湊我

之後另一段節目片中，王敏慈再次多謝江美儀和麥包對她的指導：「係好犀利嘅前輩，你哋好Nice，同埋美儀姐都教咗我好多好多嘢，譬如話筷子。（麥包：呢個真係最大成就！）呢個真係。同埋我啱啱開始唔夠膽講嘢，但係包哥哥同美儀姐就同我講要多講嘢，講錯咗都冇事，所以都俾咗自信心，因為我其實自己會好驚……」而講到此時王敏慈已忍不住眼淚，嚇親江美儀，之後王敏慈攬住江美儀，並說：「美儀姐真係日日都係好似湊細路仔咁湊住我！我覺得自己真係好Lucky，好幸運！第一次就跟到咁好嘅前輩！」而江美儀還幫她抹眼淚，說她是「傻妹」。

另一段節目片中，王敏慈再次多謝江美儀和麥包對她的指導：「係好犀利嘅前輩，你哋好Nice，同埋美儀姐都教咗我好多好多嘢，譬如話筷子。（TVB）

當講到兩位前輩鼓勵她多說話，她更是忍不住落淚，嚇親江美儀。（TVB）

之後王敏慈攬住江美儀（TVB）

王敏慈說：「美儀姐真係日日都係好似湊細路仔咁湊住我！我覺得自己真係好Lucky，好幸運！第一次就跟到咁好嘅前輩！」（TVB）

王敏慈繼續喊。（TVB）

江美儀還溫柔地叫王敏慈「傻妹」，幫她抹眼淚。（TVB）

網民大讚江美儀為後輩著想不怕做醜人

片段曝光後，網民都認為江美儀是一位很好的前輩，留言：「其實講真江美儀可以由得王敏慈繼續唔識揸，但佢肯做醜人去教。教訓人都會尷尬，都有可能俾人唱，而且學好就畢生受用，尤其佢以後仲會一直出鏡。一個肯教，一個肯學返好，成件都係好事。」、「講真江美儀個人係好直接，但係佢唔係亂嚟，亦都唔係害人反而係壞人好，只不過有啲人鍾意斷章取義認為人哋老屎窟就喺度教人。😳😳」、「江美儀好好囉！咁多年都重睇唔出佢人品？咁啲人選擇性盲啫」、「江真係塞錢入佢袋。之前喺threads見江小姐sponsor鮮魚行學校好多年，唔覺佢係壞人！」而江美儀都見到大家的讚賞，回覆：「多謝你哋！明就明，唔明就唔明！❤️」當有網民表示要推舉她為「認真揸筷子關注組」會長時，美儀更笑回：「你係笑我定讚我㗎😅」另外有人讚美儀姐肯幫助新人很好，美儀姐都有讚王敏慈很好、很乖。

有人讚美儀姐肯幫助新人很好，美儀姐都有讚王敏慈很好、很乖。（Threads）

上《獎門人》多次表現對後輩愛護 網民：細節見人品

此外，也有更多美儀玩《獎門人》的片段，當時波波（黃婧靈）烏低身險走光，而林敏驄就「昅嘢」，美儀即將他推開，叫他：「你唔好裝人！人哋穿緊崩！」還叫波波拉好衣服；見到羅毓儀食辣時，又叫她飲啖水等等，網民都認為「細節見人品」，對美儀姐常常被誤解感不值。

美儀玩《獎門人》的片段，當時波波（黃婧靈）烏低身險走光，而林敏驄就「昅嘢」，美儀即將他推開，叫他：「你唔好裝人！人哋穿緊崩！」（TVB）

江美儀還叫波波拉好衣服。（TVB）