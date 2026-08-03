高海寧行街被認出一身穿搭引熱議　淡妝容貌秒殺男途人望到眼定定

現年39歲的無綫當家花旦高海寧（高Ling）近年憑藉《新聞女王》系列裡面的「許詩晴」一角在中、港兩地人氣急升，工作接踵而來忙個不停。近期她一方面要為新劇《夫妻的博弈》宣傳，另一方面又要趕赴內地佛山，與內地當紅女星白鹿合作，拍攝改編自亦舒同名小說的全新現代懸疑劇《開到荼蘼》，行程相當緊密。日前，有網民在佛山嶺南天地幸運「野生捕獲」高海寧，並將現場拍攝的影片上載至社交平台，其狀態及衣著隨即引來網民熱議。

高海寧憑劇集《新聞女王》角色「詩晴Cathy」在頒獎典禮勇奪「最佳女配角」。（陳順禎攝）

高海寧最近忙於劇集《夫妻的博弈》宣傳。（IG@sammkoling）

高海寧現同時在內地佛山，與內地當紅女星白鹿合作懸疑劇《開到荼蘼》。（IG@sammkoling）

高海寧低調現身嶺南天地 淡妝素顏極佳

近日，有網民在社交平台分享偶遇高海寧的短片，並興奮寫道：「逛街走著走著，高海寧出現在我眼前，第一次偶遇女明星，超開心～」從片中可見，當時高海寧行走於佛山嶺南天地的街巷，頭戴白色Cap帽以及眼鏡，非常低調。雖然她只化了非常淡的妝容，但整體狀態極佳，皮膚顯得白皙緊緻、光滑無瑕，不少網民大讚她真人「好瘦好靚啊」、「感覺真人看著比劇裡更漂亮一點」，即使在路人隨意拍攝的鏡頭下依然顏值在線。

高海寧日前現身佛山嶺南天地被捕獲。（小紅書截圖）

雖然高海寧打扮低調，但依然被男途人認出。（小紅書截圖）

酷熱天氣穿厚牛仔外套 網民憂心：她不熱嗎？

不過，近日內地天氣持續酷熱，在炎炎夏日下，高海寧卻身穿一件相當厚實的牛仔外衣配搭長褲，形成強烈對比。不少網民看後都替她擔心，留言表示疑惑：「她不熱嗎？」、「廣東19月份穿成這樣都熱」、「會不會有點熱這樣穿」；，甚至有網民搞笑猜測：「可能以為會像香港一樣空調冷死」。

其中一位男途人見到高海寧露出「姨母笑」，高海寧也有點頭回應對方，態度友善。（小紅書截圖）

兩位途人見到高海寧好開心。（小紅書截圖）

男途人當場「眼定定」 露出害羞「姨母笑」

除了高海寧的外貌與穿搭成為焦點外，片中還出現了令人會心一笑的有趣一幕。當高海寧現身街巷時，路邊有兩名男途人即時停下來，「眼定定」看著她，一位用電話拍照，另一位則熱情揮手打招呼，而高海寧也親民地點頭回應，讓兩位男途人當場忍不住嘴角微微上揚，露出害羞式「姨母笑」，眼神中滿是驚喜，足見高海寧絕對是「各年齡段男性通殺」！

高海寧近年不時四出旅行。（IG@sammkoling）

大曬靚相。（IG@sammkoling）

高海寧曾「封胸」，希望擺脫性感形象。（IG@sammkoling）

如今高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）