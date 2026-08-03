《東張西望》以22點穩佔收視榜首　《唱錢》回歸素人版急瀉2.9點

無綫公布上周（7月27日至8月2日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播最高收視22點（142萬觀眾），比上周最高收視21點（135萬觀眾），上升了1點，踞收視榜首位。

《東張西望》穩佔收視榜首。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.6點（120萬觀眾），比上周最高收視17.5點（113萬觀眾），上升了1.1點；由吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥等主演，另類寫實劇集《非份之罪》上周大結局，最高收視20.9點（135萬觀眾），比上周最高收視21.2點（137萬觀眾），下跌了0.3點；外購劇《翻身蜜語》最高收視13.1點（85萬觀眾），比上周同期節目《不眠日》最高收視13.4點（86萬觀眾），下跌了0.3點。

《愛·回家之開心速遞》劇組向來感情深厚，成員之間互動火花十足。（截圖）

資訊節目方面，譚俊彥、陳曉華、林秀怡及梁凱晴攜手主持，健康資訊節目《重症解密》上周首播，最高收視16.1點（104萬觀眾），比上周同期節目《江湖見》最高收視18.1點（116萬觀眾），下跌了2點。

《重症解密》上周首播。（資料圖片）

周六晚真人騷《家傳之「保」2》最後一集，請來港姐亞軍劉穎鏇與父親Sam擔任嘉賓。節目中父女真情剖白，最高收視15.3點（99萬觀眾），比上周最高收視17.5點（112萬觀眾），下跌了1.8點；《唱錢》最高收視12.2點（79萬觀眾），比上周最高收視15.1點（97萬觀眾），下跌了2.9點。

劉穎璇父親揭母親不返港真相。（節目截圖）

周日晚，由車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視20.6點（133萬觀眾），比上周最高收視20.9點（135萬觀眾），下跌了0.3點；《香港小姐湘遇記》最高收視13.5點（87萬觀眾），比上周最高收視13.6點（88萬觀眾），下跌了0.1點。