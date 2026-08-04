愛回家丨Bonnie吻別安仔後分手情歸蔥頭　網民嬲爆：變傷心速遞

《愛．回家之開心速遞》中，「安Bon」CP一直是網民最支持的一對，不過劇情之前寫Bonnie（林凱恩飾）分手後與蔥頭（丘梓謙飾）拍拖，網民一直都希望她在大結局能與安仔（周嘉洛飾）復合，而編劇近日亦安排了二人假結婚的情節，觀眾一直希望他們能愛火重燃，而在最新一集《愛．回家》中，這段關係就有了結局，不過「Bad Ending」令網民睇完嬲爆，大罵劇組冇順應民意，表示要「寄刀片」及致電TVB投訴。

《愛．回家之開心速遞》中，「安Bon」CP一直是網民最支持的一對！（IG@ iris_lammm）

編劇近日亦安排了「安Bon」假結婚的情節，觀眾一直希望他們能愛火重燃（TVB）

安仔勇救蔥頭 吻別Bonnie後分手讓愛

最新一集講到吳旺達的「牙斬斬」（蔡康年飾）繼續困住蔥頭，而安仔一直希望能救到對方，結果他經過周身傷的考核，終成為吳旺達首長級官員，行使權利特赦蔥頭，意味著蔥頭能回港。由於蔥頭獲特赦，安仔與Bonnie也不需繼續演婚姻戲碼，可以離婚，其實安仔心裡滿滿不捨，試圖用不同方法拖延，最終他約Bonnie去碼頭真情剖白，更說：「其實我幻想過好多次點樣同你結婚，但係我從來冇幻想過點樣同你離婚。」Bonnie的眼神也明顯流露出愛意，明顯心軟。而安仔就在此時親吻了她一下，正當觀眾以為終於可以大團圓結局，豈料親吻原來是吳旺達解除婚姻程序的方式，二人咀完之後正式離婚，而蔥頭更突然出現，與Bonnie相擁。

最新一集講到吳旺達的「牙斬斬」（蔡康年飾）繼續困住蔥頭，而安仔一直希望能救到對方，結果他經過周身傷的考核，終成為吳旺達首長級官員，行使權利特赦蔥頭。（TVB）

蔥頭獲特赦，安仔與Bonnie也不需繼續演婚姻戲碼，可以離婚，其實安仔心裡滿滿不捨，試圖用不同方法拖延。（TVB）

最終他約Bonnie去碼頭真情剖白，更說：「其實我幻想過好多次點樣同你結婚，但係我從來冇幻想過點樣同你離婚。」B（TVB）

Bonnie的眼神也明顯流露出愛意，明顯心軟。（TVB）

而安仔就在此時親吻了她一下，正當觀眾以為終於可以大團圓結局，豈料親吻原來是吳旺達解除婚姻程序的方式，二人咀完之後正式離婚！（TVB）

Bonnie與安仔祝福對方。（TVB）

蔥頭更突然出現，與Bonnie相擁。（TVB）

安仔讓愛，離遠望著深愛的Bonnie與蔥頭。（TVB）

安仔黯然離去，觀眾都非常傷心！（TVB）

網民揚言寄刀片投訴：咁叫順民意？

安仔向母親熊尚善（滕麗名）剖白，指自己知道Bonnie心裡有蔥頭，因而決定放手。熊尚善都覺得安仔終於大個仔，認為要放手就要更徹底，於是當著他面前撕爛安Bon的婚照，完全不留絲毫幻想空間。網民睇完都相當激動，發文：「我而家即刻打俾TVB投訴然後炸爛佢！金城安bad ending 😭😭今鋪係愛回家之傷心速遞😭😭」網民也悲痛留言：「他媽的 我睇完好似失戀咁 好傷心😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭」、「勁痴線，係觀眾(安Bon fans)面前撕爛張相」、「咁樣叫順民意？😟😟」、「唔一齊都算，劇情寫撕爛張相 真係心理有問題！」、「最後撕相公開處刑安bon黨真係反社會」、「報警！！！ 還我安bon！！ 蔥頭死開！！！」也有人表示要寄刀片及致電TVB投訴。

安仔向母親熊尚善（滕麗名）剖白，指自己知道Bonnie心裡有蔥頭，因而決定放手。熊尚善都覺得安仔終於大個仔，認為要放手就要更徹底，於是當著他面前撕爛安Bon的婚照！（TVB）

撕到爛晒，完全不留絲毫幻想空間給觀眾。（TVB）

由於本周五就正式結局，看來編劇未必會再「扭權」安排二人復合，觀眾心都碎。（IG@ iris_lammm）