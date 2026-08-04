鄭俊弘加盟明星籃球隊　與陳柏曦和「筷子基」穿長衫唱《中國人》

由聯合發起人老傑龍和潘美臻打造的香港明星籃球隊「星BA」，日前宣佈邀請鄭俊弘（Fred）、內地網劇一哥張添景、內地網紅兼籃球員高宇鋒及蘇勇燁正式加盟球隊。新成員鄭俊弘、張添景和蘇勇燁，聯同隊員莊思敏（Jacquelin）、彭迪安（Eddie）、陳柏曦、陳偉洪（大雄）、呂熙、李興華、江梓瑋（Billy）和陶大衛（筷子基），以及西安網紅球員周嘉豪及徐通，於2026年7月20日獲陝西省海外聯誼會邀請，到陝西安康嵐皋村BA主場館參加《“橋心杯”全國籃球邀請賽》，是次活動由中共陝西省委統戰部、中共安康市委統戰部主辦，嵐皋縣人民政府、中共嵐皋縣委統戰部承辦，規格之高，足見賽事獲政府高度重視。另外，「星BA」在2026年7月26日再到順德體育中心參加《籃球明星賽》，而在順德站還有阮兆祥（祥師兄）出任開球禮嘉賓。

鄭俊弘宣佈加盟明星籃球隊。(公關提供)

《“橋心杯”全國籃球邀請賽》為「2026第四屆陝西．嵐皋村BA文體旅商農系列」活動中重點賽事之一，而「星BA」出席隊員計有莊思敏、鄭俊弘、彭迪安、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋、陶大衛、張添景、蘇勇燁，聯同西安網紅球員周嘉豪及徐通，對陣陝西省高校僑聯聯盟代表隊，整場賽事絕對是強強對戰。「星BA」隊中有「3分王」之稱的陳柏曦，再度成為隊中MVP，投入6球3分波，成為得分王，加上莊思敏、陳偉洪、江梓瑋等落力表現，最終「星BA」以62:54贏得賽事。在比賽休息期間，「星BA」一眾隊員除唱出隊歌《Together We Play》外，鄭俊弘還聯同陳柏曦和陶大衛齊齊穿上長衫演唱《中國人》、《龍的傳人》和《大中國》的串燒歌，原來這次是Fred首次這樣表演，「我以前都未試過着長衫，仲喺呢個咁正嘅氣氛之下，唱一批咁有中國風嘅歌，真係好難忘嘅經驗。」

「星BA」出席隊員計有莊思敏、鄭俊弘、彭迪安、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋、陶大衛、張添景、蘇勇燁。(公關提供)

「星BA」是次陝西之行共逗留了4日3夜，除了參加《“橋心杯”全國籃球邀請賽》外，還爭取時間參與不少文化及旅遊活動，包括：參觀南宮山4A景區、參觀巴山大草原兼體驗騎馬，以及坐觀光船暢遊嵐河等，當然還品嚐了不少當地美食，而陝西省委統戰部二級巡視員張英、陝西省僑聯黨組書記葉珺、安康市政協主席周建功、安康市委常委陳蓮、羅武俠，安康市人大常委會副主任王孝成等，亦有出席活動。由於「2026第四屆陝西．嵐皋村BA文體旅商農系列」以「地球村BA．嵐皋有故事」為主題，吸引了15個國家國際友好、全國16個省份共100多支球隊齊聚嵐皋，同台競技，活動本身已引起全國關注，加上「星BA」一眾隊員本身又自帶流量，令今次活動相關的新聞全網曝光近1億次，「星BA」已成為近期的流量密碼。

明星籃球隊還爭取時間參與不少文化及旅遊活動。(公關提供)

「星BA」到順德一站參加《籃球明星賽》，再派出隊員莊思敏、鄭俊弘、彭迪安、黎澤恩、譚傑明、唐嘉麟、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋、陶大衛、張添景、高宇鋒及蘇勇燁，聯同順德網球員張家寶，出戰順德文旅明星隊。雖然當日撞正颱風「紅霞」來襲，令交通大受影響，不少已買門票球迷未能到場支持，但有阮兆祥出任開球禮嘉賓，搞笑的他深得現場觀眾歡迎，令現場氣氛升溫。由於兩隊球隊也有女隊員，所以「星BA」今次未能利用莊思敏「雙倍分」的優勢，與順德文旅明星隊比賽分數一直咬得好緊，4局後打成95:95平手，要加時作賽，以黃金11分定勝負，結果「星BA」最終以107:99落敗。而比賽休息期間，除了鄭俊弘獻唱了《熊貓》和《天不會錯》外，阮兆祥也有跟現場球迷大玩遊戲，觀眾爭相攞阮兆祥的簽名相，令整個活動絕無冷場。

順德一站參加《籃球明星賽》，再派出隊員莊思敏、鄭俊弘、彭迪安、黎澤恩、譚傑明、唐嘉麟、陳柏曦、陳偉洪、呂熙、李興華、江梓瑋、陶大衛、張添景、高宇鋒及蘇勇燁。(公關提供)

「星BA」在順德站賽後接受訪問，李興華竟爆出莊思敏哭了，「頭先喺更衣室見到Jacquelin喊，個鼻紅晒！」莊思敏就解釋其實是負「傷」上陣，「我真係負傷上陣，但係傷風個傷，唔覺我把聲好性感咩！」談到未能以唯一女將爭取到優勢，莊思敏都承認有點可惜，但彭迪安就認為莊思敏已有交代，「佢好好，射2球都入咗2球，百分百。」講到另一個隊中「得分王」陳柏曦，這天表現也失準，只入了2球3分波，唐嘉麟就搞笑爆因他失戀，陳柏曦亦配合笑言，「筆友嚟嘅，通咗信3年幾佢突然唔理我，哈哈！其實係因為隻手抽筋，好彩阿燁（蘇勇燁）幫我按摩先好啲。」對於初嘗敗陣，隊員都沒有太失望，莊思敏說：「打波總會有贏有輸，最緊要享受個過程，今日都玩得好開心，大家亦都好落力，我哋今日好熱鬧，人強馬壯。」新加盟的鄭俊弘連打兩場波，大讚好好玩，「我係負責唱歌嘅，波都掂咗少少，同埋都有負責跑，不過真係好好玩，因為識咗好多新朋友，又有啲舊同事又可以聚埋一齊，又可以去唔同地方觀光同打波，一齊食飯，非常之開心，多謝大家預埋我玩。」談到陝西之旅，隊員都讚不絕口，彭迪安說：「帶咗我哋去唔同地方，試咗好多當地風族嘅玩意，又去咗個好靚好大嘅草原，一大班人去特別開心好玩。」

李興華竟爆出莊思敏哭了。(公關提供)

阮兆祥在兩個《福祿壽訓練學院》徒弟仔陳柏曦和陶大衛陪同接受訪問，他開心今次有機會參與這項活動，「今次有順德文旅安排之下，可以同順德嘅朋友咁近距離見面梗係開心。通過籃球可以同唔同地方嘅朋友交流，真係件非常好嘅事，期待『星BA』可以去到其他唔同地方，通過籃球比賽散發多啲安多酚，大家都會開心啲。」對於順德站是「星BA」首度敗陣，阮兆祥竟自責說：「當然我都有責任嘅，可能我腳頭唔好，第一次嚟睇佢哋比賽，就要加時落敗，但唔經過失敗經驗點會有成功。其實佢哋都好畀心機打，每個落場球員都盡晒力，唔緊要啦！最緊要係通過籃球去會友嘛！」問到今次活動後，跟兩名師徒會否再有合作機會，阮兆祥就認為絕對有機會，「當然好期待，呢兩個徒弟身上都有好多優點值得大家去欣賞，今日就籃球比賽，私下都可以有唔同合作機會，無論係演藝上又好，運動上面都好，或者『星BA』見到我落場打波都未定呢？！不過我都會操一操先，好狀態之下都會毛遂自薦同大家打場波，到時我唔係叫兆祥，叫落場啦，哈哈！」