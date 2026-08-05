跳祭少女放飛假期丨Sica想帶Isabella去南極　著比堅尼與企鵝跑步

很久沒做過氣氛如此歡樂的訪問了！訪問陳海寧（Isabella）與何洛瑤（Sica）時，筆者像看著兩個好友在餐廳閒聊多過正式專訪，話題可以從日本祭典之旅跳到音樂節、理想型、my little airport、南極企鵝以至訪問當日的晚餐，笑聲幾乎沒有停過，完完全全感受到這兩個可愛的女生是真心熟絡和有默契，難怪Sica向節目組推薦找Isabella一起主持。

雖然今次兩位在日本祭典大開眼界，但其實就算身在香港，自稱「都市儷人」的她們本身都有能力把任何地方變成旅行。人在中環，她們可以說「不如我哋而家扮喺意大利」；晚上準備食青口，又覺得自己身處法國。這種即興和看似無聊的想像力，正是她們友情最同步的部分！問到下次想去哪裡，Sica說一直想去南極，穿著比堅尼和企鵝一起跑步，如果能與Isabella同行，她相信快樂會升級兩倍；而Isabella想來想去都想不到去哪裡最好，最後說：「其實同你去邊度都開心㗎講真。」這大概就是她們真摯友情的憑證，無關地方，只要同行的人對了，哪裡都可以放飛。

Sica服裝：SANDRO (@sandroparis）

Isabella服裝 : COS , maje paris ,SANDRO



兩位「跳祭少女」Isabella和Sica接受《01娛樂》專訪。（鄧穎琪攝）

《姊妹們的國際市場》結緣 愛情冇著落卻收穫友誼

陳海寧（Isabella）與何洛瑤（Sica）近日主持ViuTV節目《跳祭少女放飛假期》，節目名重點落在一個「祭」字，二人走訪日本石川縣與廣島縣，親身參與當地祭典，也要完成不同職人任務，考驗體力、能力與耐性。比起一般旅遊節目，今次最可愛的地方，是鏡頭前的她們真的很熟、很夾，私下也常常一起「放飛」。是次組合之所於成行，其實是Sica推薦節目組找Isabella：「如果出埠想好睇，咁一定係搵個最熟悉嘅、最好朋友嘅人去，咁我覺得點樣又符合呢個節目得嚟，我哋又啱Vibe？呢下我只能夠答Isabella，我諗唔到更好嘅人選。」

（鄧穎琪攝）

二人的友誼始於ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，從小愛看日本戀綜《雙層公寓》的Isabella，原本懷著一個拍戀愛綜藝的心，期待結識到另一半：「咁個愛情就冇收穫到嘅最尾，但係就收穫咗友誼！」Sica亦接話說，當時的自己對愛情還處於一個思維「未開發」階段，想不到友誼小船卻悄悄啟航。

二人的友誼始於ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，從小愛看日本戀綜《雙層公寓》的Isabella（右一），原本懷著一個拍戀愛綜藝的心，期待結識到另一半：「咁個愛情就冇收穫到嘅最尾，但係就收穫咗友誼！」

音樂節微醺後衝動去梅窩 回程驚覺的士好貴

自此，她們會一起去音樂節、一起聽歌，也經常一起去大型音樂節，最有默契的是，她們睇show時不會打擾對方，不會要求對方幫忙拍照，只是單純一同到場沉浸在音樂裡。這種相處模式輕鬆得來又親密，剛好反映她們友誼最舒服的距離。

同是INFP及風象星座的二人，想法很多時都來得十分即興，因而一拍即合，Isabella形容和Sica之間有很多奇怪但獨有的回憶，有次兩人去完音樂節後，竟然衝動地去了梅窩。事後回想，她們都覺得後悔，因為從梅窩搭的士出來很貴，Sica解釋：「嗰下我係有少少被酒精攻擊咗嘅，然後我就好想去Feel個海，Feel個感覺，繼續沉淪喺嗰個音樂嘅氛圍，我記得我哋有聽住歌㗎喺嗰個過程……」Isabella記得當晚自己因為相對清醒，才答應陪對方去：「跟住我哋去咗個沙灘，行咗個彎就搭返車走，然後已經好夜喇嗰陣，跟住就好似去7-11買咗個叮叮點心食……跟住喺個碼頭坐，食咗陣之後就要返屋企，然後發現咗，梅窩出返去好貴囉搭的士！」

（鄧穎琪攝）

都市儷人的荒唐浪漫 去中環當意大利旅行

今次旅程之前，她們未一起去過旅行，可是卻常以旅行心態在香港相處。Isabella說：「有時喺中環嘅時候，我就話『不如我哋而家扮喺意大利！』我哋成日都會有呢啲好無聊嘅諗法，我會覺得係我同佢之間嘅好獨有嘅相處模式，我哋可能有時每人都會有啲好無聊嘅諗法，但係大家會陪大家去做。」

Sica笑說，和Isabella出街，有七成時間她都懷著去旅行的心態赴約的，甚至會化全妝、悉心打扮，因為她們是「都市儷人」。Isabella認真地補充，有時不開心，她也會提醒對方：「我哋都市儷人嚟㗎！」Sica感觸謂，在這個都市裡，有時的確會迷失自我，但不可以忘記自己是都市儷人。

Isabella甚至為「都市儷人」改了英文名叫「City Ryan」：「我諗住好似外國啲吖嘛，係咪呀？」然後去到日本，她們又忽爾變成「熊野甜心」，當然這些都是自稱，但二人深信，首先自己要喜歡這個名字。

（鄧穎琪攝）

旅程後印象一如既往 而是累積更多inside joke

很多人都問二人在日本之旅後，對對方的印象有沒有不同，Isabella坦言對Sica其實一如既往，因為二人在香港本身已經有很多相處，真正增加的，是不同經歷。例如她們平日不會在香港無緣無故去玩繩索，甚至連過山車都未一起玩過，但這次旅程把她們推到很多未試過的場景裡。

Sica則覺得，回港後二人多了很多「inside joke」，一講起就會相視而笑，Isabella又笑言若看見靚仔，二人會互相打掩護，並小聲向對方說：「喂喂喂」、「Let’s go!」、「佢望你佢望你」這種默契必需要很熟才會自然出現。Sica更補充，最厲害的是她們知道何時應該推、何時應該去，而且喜愛的類型從來沒有撞過，未來應該也不會撞。

（鄧穎琪攝）

互相分析理想型 Isabella要靜、Sica要音樂沉鬱型

說到對方適合甚麼男生，Sica先反問：「佢喜歡定適合先？」Isabella即扁嘴問：「吓？你意思係咪話我喜歡嘅唔適合我呀？」Sica嘗試找共通點，認為二人理想伴侶都一定要聰明、有智慧。

在Sica眼中，Isabella適合聰明、有幽默感但不一定外向搞笑的人；Isabella則自己補充：「其實我鍾意靜嘅男仔。」Sica形容那種靜，是帶點黑色幽默，外表上可能要粗眉、乾淨、有品味。輪到Isabella分析Sica，她說Sica喜歡愛音樂的男生，最好會唱歌，識作曲更佳；內心不能太陽光，要有少少陰暗、Indie，甚至有少少中二病。Isabella最後再加一句：「同埋鍾意少少壞男孩，嗱，我冇亂講嘢！」

（鄧穎琪攝）

因my little airport結緣 即場分享最愛歌曲

有留開Sica社交平台，都會知道Sica很喜歡my little airport及林家謙，此時筆者問，Isabella所講的Sica理想型，會否就是以林阿P（my little airport成員）為藍本呢？Sica自認是忠實聽眾，更唱起《讓我搭一班會爆炸的飛機》。Isabella即表示，其實二人也是在my little airport演唱會結緣，問到最喜歡哪一首my little airport作品，二人覺得每一個時刻、心情都不同。Isabella：「唉，唔好講，如果嗰排有沉船就……鍾意其他囉，其實我鍾意《下亞厘畢道》嘅。」Sica為這首歌註解：「《下亞厘畢道》係成日傾計嗰排聽嘅， 但係開始傾唔到，有時得到、得唔到呢……」並提到有段時間常聽《我在暗中儲首期》，又因應當日心情，想找一首比較陽光的歌，Isabella馬上提議《介乎法國與旺角的詩意》，Sica聽完甚至接了一句歌詞「用黃色的膠袋包起不會有人懷疑」，說這種歌聽完會飛起！

最後Sica選了《那陣時不知道》形容當日心情，Isabella嘆謂：「你搞到我有啲emo。」不過Sica馬上提起近日的網上影片，教人想嘆氣時不要向下嘆，而是要向上說「Wow」，於是就一起「Wow」了起來。

節目中二人也唱了很多歌，但Isabella懷疑可能唱得太偏差，完全不擔心中版權問題，Sica則叫大家放心，形容她們主打一個氛圍感。

參與祭典煮咖喱兼唱歌暖場 反思自身與香港社區關係

笑鬧過後，二人才驚覺話題已經離祭典很遠，二人在日本留了十多日，先參與石川縣的十萬石祭，Isabella表示：「我哋其實預備咗三日都有參與，有一日因為我哋有啲咖喱飯要幫手，婦女會去賣嘅，我就有幫手去煮咖喱，我哋就都係負責啲好簡單嘅嘢，就係洗下薯仔，同埋Sica氹得嗰啲姐姐好開心㗎！」Sica笑說自己唱了《天氣之女》等歌曲娛賓，自封是暖場嘉賓。

她們去了兩個祭典，其中是石川縣十萬石祭。Isabella介紹，這是一個祈求收穫豐盛、感謝一年豐收的傳統祭典。雖然現代種田的人可能比以前少，但那份向土地和收成致謝的心意仍然存在。

祭典不是只看熱鬧，而是參與背後準備，了解一個社區如何一起完成一件事。兩個香港女生走進當地人的日常之中，慢慢感受到他們對一個地方的熱愛，感受人與人共同出力的氣氛。作為香港人，Isabella坦言自己其實沒有去過太平清醮，兒時看《麥兜》認識道搶包山，但現實中一直沒有真正參與過。這次反而先投入了別人地方的祭典，令她開始反思自己與自身社區的關係：「其實我同我自己嘅社區呀，點解會冇咁熟㗎呢？」

參與日本祭典後，都不禁令Isabella反思自己反而甚少參與香港的傳統活動：「其實我同我自己嘅社區呀，點解會冇咁熟㗎呢？」（鄧穎琪攝）

職人精神不止專業 更是對生活和社區的熱愛

Sica也留意到，今次接觸的日本朋友都有一個共通點，就是非常熱愛自己正在做的事。她們去過一間異世界Cafe，老闆喜歡收藏：「佢好鍾意收藏一啲比較特別嘅嘢，其實你feel到佢個眼神，佢同你傾偈，同你介紹嗰樣嘢，佢係真係好愛㗎！然後我哋做好多好細嘅task，有啲兔仔啦，然後烏冬啦，總之衣食住行我哋咩都接觸晒，但係佢哋其實每一個人畀我哋嘅感覺係，佢哋唔單止係返工嘅心去做嗰個職業，嗰個職人精神，除咗係佢一個好細嘅範疇做到好專之外，係佢哋真係對呢樣嘢嘅熱愛囉。又或者佢哋對一個社區、對一個群體、一個祭典，我哋一齊做好嗰件事嘅嗰種專注，嗰種熱情，都係好感染到我哋兩個。」

Sica很感受到日本職人對自己範疇的熱愛：「佢哋唔單止係返工嘅心去做嗰個職業，嗰個職人精神，除咗係佢一個好細嘅範疇做到好專之外，係佢哋真係對呢樣嘢嘅熱愛囉。又或者佢哋對一個社區、對一個群體、一個祭典，我哋一齊做好嗰件事嘅嗰種專注，嗰種熱情，都係好感染到我哋兩個。」

Sica超受動物歡迎 Isabella則是人類傳心師

雖然二人本身很熟，但長時間一起出trip，始終有機會出現磨擦。Isabella坦承出發前也擔心過會不會吵架，幸好她們不是同房，否則兩人應該會「爆炸」。

旅程中，二人並沒有因為朝夕相處而磨損感情，反而發現對方更多可愛之處。Isabella突然說：「我突然之間醒起呢，我發現你同啲動物好好傾呀！啲動物好鍾意你呀！我諗起你嘅優點呀突然之間，因為我本身知你好鍾意動物啦，但係啲動物都好鍾意你㗎喎真係。」她笑說，自己第一次對Sica有印象，是2022年在銅鑼灣看見Sica參加扮「升Key雀」比賽，當時心想：「嘩，好奇怪。」今次見到她和動物相處，才發現對方很有愛心：「啲人成日都話動物呢會知道嗰個人係咪好人㗎嘛，我諗啲動物知我，覺得我唔係好人，啲動物唔係好理我，但係動物係好鍾意Sica囉。」聽到這裡，記者都不敢笑指Sica像白雪公主。

Isabella在今次旅程後更覺得Sica深受動物歡迎！

Sica則說，若自己是「動物傳心師」，那Isabella便是「人類傳心師」，她認為Isabella很懂得以舒服的距離與人相處：「好識得用一個舒服嘅距離，唔會過份熱情，亦都唔會過份冷淡去同你溝通、去同你傾偈。」這份能力在拍節目時很有用，因為二人其實有一定參與度，例如討論每一句tag怎講，Sica有時不懂得表達，不太敢說哪裡不好，但Isabella總是很快便能用自己的方法完善那些tag，使效果更昇華。

Sica笑言，今次絕對「搵啱人」，二人簡直收服了整個廣島縣和石川縣的人類與動物，只差植物而已。

首次揸車爽到似揸高達 Sica玩花式劍球深受觸動

旅程中還有一個令二人印象深刻的第一次，沒有車牌的二人，首次在石川縣體驗揸車，而且是合法的，不過Sica揸完之後嚇到傻：「嗰下我已經失去咗理智！其實我揸完之後呢，你見唔見到我個人呢，我個人好暈呀，我完全focus唔到，我嚇到傻……」Isabella幫忙解釋：「因為我哋一開車係有啲青蛙會彈出嚟㗎！」

Isabella覺得過程很開心，Sica就補充說那一下有種神聖感，因為她們駕駛的動作會影響當地人種出來的植物，因此有壓力，但同時又很爽：「個爽就嚟自有啲似揸高達囉！」

除了祭典和駕駛，Sica還有一個個人item令她非常難忘，就是花式劍球，雖然過程很短，但對她在表演上、人生上的影響卻很大：「嗰下我係直頭觸動咗㗎！」她形容自己本身不是自卑，但性格偏向「防禦性悲觀性樂觀」，而花式劍球那一秒觸動，就刻進她心裡去。

（鄧穎琪攝）

Sica渴望去南極 著比堅尼與企鵝跑步

若將來再可以一起去旅行，二人毫不猶豫選韓國；但如果是拍節目出trip，Isabella說：「越難嘅地方越想去！」Sica則表示自己很想去非洲看動物大遷徙，只是公司已經拍過相關題材，她知道自己無望。

另一個地方則是南極，她突然驚覺原來自己的夢想都與動物有關：「我一直有個夢想，其實我講過好多次㗎喇，定係我哋一齊達成呀？我真係好想去南極同啲企鵝一齊跑步，但係著住比堅尼㗎，我真係刻咗喺我個心入面好耐㗎！」Isabella笑說自己好像也未穿過bikini，但她覺得可以一試。

Sica坦言自己未曾衝出亞洲，說出口有點羞恥和尷尬，但她一直有個夢想，希望人生第一次離開亞洲是拍節目，更謂：「我知係有少少職業病，但係好想有人記錄低呀，如果身邊嗰個係你，我覺得嗰個快樂會上咗兩層㗎！」

（鄧穎琪攝）

和對方去哪裡都開心 銅鑼灣也可以當作意大利

Isabella聽完也開始認真想，到底二人應該去哪裡好，最後她索性說：「算啦，其實同你去邊度都開心㗎講真。」Sica試探地說「長洲啦？」二人又即時想到my little airport的《我以後不再去長洲》，又開始陷入另一輪音樂聯想。

（鄧穎琪攝）

最後她們得出的答案很簡單：去哪裡都可以，因為她們本來就是那種在銅鑼灣也可以覺得自己身處意大利的人，又對記者分享：「我哋今晚準備食美味嘅青口，又覺得自己喺法國㗎喇。」Sica笑說自己不懂法文，到時要Isabella教她，之後兩個人就開始講起不同你法文字，漸漸地，記者發現自己好像在餐廳看見鄰桌二人聊天一樣，訪問慢慢fade out；但這不就是代表這兩個「跳掣少女」自然到有點旁若無人、卻又真摯得令人羨慕的友誼嗎？