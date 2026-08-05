容祖兒超淡妝行街被認出索合照　網民分享交流過程揭天后真實品格

樂壇天后容祖兒（Joey）近期行程緊密，完成陳輝陽作品演唱會後，現又忙於為新歌《等等等等》展開宣傳活動。日前，祖兒更展示驚人號召力，於半夜開Live「吹雞」快閃金鐘拍MV，最後吸引超過五百名粉絲「響應」到場支持。雖然貴為天后，但祖兒私下卻毫無架子，對待粉絲更是出名親切。近日，有網民在社交平台分享自己在逛商場時巧遇祖兒的幸運經歷，更揭露這位天后私下真實一面！

容祖兒唱得又跳得，是港產樂壇天后。（IG@yungchoyee）

容祖兒與粉絲關係密切，早前在主題公園舉行生日會。（資料圖片）

容祖兒日前半夜開Live「吹雞」快閃金鐘為新歌《等等等等》拍MV，吸引超過五百名粉絲「響應」到場支持，號召力驚人。（官方提供圖片）

網民驚喜偶遇天后 鼓起勇氣要求合照

近日有網民在社交平台以「偶遇容祖兒」為題，分享道：「完全沒想到，在商場走著走著竟然會偶遇容祖兒。」博主大讚祖兒「真人真的很美，也很有禮貌」，並坦言起初很怕自己認錯人，但最終還是選擇鼓起勇氣走向對方身邊詢問：「Hello，請問你係咪容祖兒啊？可唔可以影張相？」

容祖兒行街被網民野生捕獲。（小紅書圖片）

面對突如其來的合照請求，容祖兒完全沒有架子，更即時停下腳步。博主透露，由於自己當時極度緊張，開手機拍照時花了一些時間，但祖兒非常耐心地在等候，「最終拍完後我很緊張，聲音也在抖的說：『多謝你呀！拜拜！』」，而祖兒亦十分親切地向他回應「拜拜」後才離開。

網民激讚容祖兒靚女又有禮貌。（小紅書圖片）

網民見到偶像心情激動。（小紅書截圖）

超淡妝「女友視角」相片曝光 網民狂讚狀態大勇

從博主分享的「女友逛街視角」合照中可見，祖兒當日身穿深色襯衫、肩背黑色袋，手上還提著幾袋「戰利品」，似正趁工作空檔享受Shopping樂趣。雖然祖兒當時僅化上超淡妝及戴著口罩，但整體狀態保養得極佳，自然散發出天后氣場。網民看了照片後，都紛紛留言大讚這位樂壇天后省鏡：「好靚啊」、「好美」、「好好看」、「好靚女...狀態好好」，並羨慕博主能在商場偶遇祖兒實在太幸福。