周嘉洛拍劇被捕獲激凸爆肌撐爆T恤勁吸睛　網民心心眼：帥到迷人

現年30歲的周嘉洛，憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面「金城安」一角成功入屋，觀眾緣極佳的他，近年備受公司器重，演技亦獲得肯定，分別於2019年和2022年的《萬千星輝頒獎典禮》中，先後奪得「最佳男配角」和「最受歡迎電視男角色」，成為該兩個獎項歷年最年輕的得主。今年，周嘉洛更一改戲路，新劇《正義女神》中飾演個性冷靜、聰明、內斂，且充滿野心的「鄭官」，給人耳目一新的感覺，不但成功圈粉，還助他打開內地知名度。近日，周嘉洛在街頭拍攝新劇《驅魔速遞》時被網民野生捕獲，雖然一身簡約休閒裝扮，卻難掩其爆肌的健碩身材，非常吸睛。

周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，得獎時入行僅4年。（資料圖片/梁碧玲攝）

其後周嘉洛再憑《痞子殿下》紀威一角奪得「最受歡迎電視男角色」，是該獎項最年輕的得主。（TVB視頻截圖）

周嘉洛在劇集《正義女神》飾演的「鄭官」一角，成功搣甩「金城安」的廢青影子。（《正義女神》截圖）

孖林子善街頭拍新劇《驅魔速遞》

近日，有網民在街頭野生捕獲正在拍攝新劇《驅魔速遞》的周嘉洛，同場還有林子善。從網民分享的照片估計，該場口疑拍攝周嘉洛被林子單訓話而低頭沉思的戲份，雖然現場有不少人途人路過及駐足圍觀，但兩人未有受周圍環境影響，完全進入拍攝狀態，非常專業。

周嘉洛近日在街頭拍劇被捕獲。（小紅書圖片）

同場還有林子善。（小紅書圖片）

周嘉洛非常入戲，而身型都好吸睛。（小紅書圖片）

「剝殼雞蛋」膚質搭配爆肌身材 緊身T恤展現結實麒麟臂

發帖網民更以「愛回家周嘉洛真人非常靚仔」分享多張周嘉洛的照片。照片中的周嘉洛，除了他那如「剝殼雞蛋」般的面部膚質依舊令人驚嘆不已外；最引人注目的莫過於是，周嘉洛當天僅身穿一件淺灰色短袖T恤，這件看起來普通的緊身T恤，卻被他的肌肉完全「撐爆」，尤其是他的手瓜，肌肉線條清晰可見，麒麟臂結實有力，顯然平時在健身方面下足了功夫。這副令人羨慕的好身材，再搭配上他的帥氣外表，整體狀態相當吸睛，令不少網民看到心心眼，並紛紛留言大讚：「神了」、「好靚仔」、「帥到迷人」，可見周嘉洛深受女網民歡迎。

網民大讚周嘉洛真人靚仔。（小紅書圖片）

下顎線好出色。（小紅書圖片）

全神貫注。（小紅書圖片）

獲TVB力捧。（IG@kalok_）

周嘉洛新形象吸納不少女粉絲。（IG@kalok_）

周嘉洛自帶喜劇細胞，而且甚有觀眾緣。（IG@kalok_）

由於周嘉洛之前頻頻在劇集赤裸騷肌，網民講笑指他是新一代「裸星」（劇集截圖）