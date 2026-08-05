影壇惡人同框後生仔被揭偷偷出術增高　網民調侃霸氣盡失：縮水了

現年63歲的張耀揚淡出幕前多年，但其「惡人」形象早已深入民心。昔日他在電影《監獄風雲》的「殺手雄」及《古惑仔》系列裡面的「烏鴉」，至今仍是經典。雖然張耀揚早已「從良」，但人氣依然高企，每次被野生捕獲都會引起熱議，早前他更被梁思浩爆出「已婚」，震撼全網。雖然張耀揚至今仍未有公開老婆仔的「神秘面紗」，但從他紅光滿面的氣色不難看出婚姻幸福，加上保養得宜，難怪愈老愈型、愈來愈有男人味。不過，這位鐵漢近日與一位高大後生仔合照時，竟因一個小舉動而霸氣盡失，究竟發生什麼事呢？

張耀揚在電影監獄風雲與周潤發有不少對手戲。（《監獄風雲》電影截圖）

張耀揚參演了《古惑仔3之隻手遮天》、《97古惑仔：戰無不勝》及《勝者為王》，每一集都以不同角色借屍還魂。3個角色中，以《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」一角最深入民心。（資料圖片）

張耀揚在《古惑仔》系列中飾演「烏鴉」，角色深入民心。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

年屆63歲 身型依舊Fit爆

近日，有網民在社交平台分享一張張耀揚出席飯局照片。照片中，張耀揚頂著標誌性的銀白長髮，身穿簡單的白色V領T恤、深灰色短褲，腳踏白色波鞋，左手戴著一隻搶眼的名錶，整體造型非常休閒。儘管年過花甲，他的身材依然保持得相當健碩，手臂肌肉線條清晰可見。

張耀揚早前在香港出席活動。（陳順禎攝）

張耀揚經常被網民野生捕獲，身形多年來fit到漏。（threads圖片）

與後生仔合照「出術」增高秒變可愛

當時，張耀揚與一名身材高䠷的後生仔在一間餐廳內合照。雖然昔日以霸氣惡人形象見稱，但相中的他面對後生仔卻顯得十分友善，臉上帶著淡淡微笑。不過，有眼利的網民被張耀揚的小腿肌肉所吸引，從而發現了一個有趣的細節。張耀揚似為了不被對方比下去，在合照時竟然悄悄地「出術」，輕輕踮起了腳跟！這一舉動與他過往霸氣的形象形成強烈對比，雖然被網民笑指「霸氣盡失」，但難得見到他展示如此反差萌的可愛一面，紛紛留言：「老頭稍微踮了下脚」、「烏鴉哥越老，越慈祥」，甚至打趣調侃：「老張縮水了」；同時，也有不少粉絲力挺男神，大讚：「帥氣逼人」、「好帥老頭」、「身材很棒」。

梁思浩爆出張耀揚已婚，亦見過對方的太太及外母。（IG@leung_sze_ho_spencer）

張耀揚近日跟年輕人合照，身高差引網民熱議。（小紅書圖片）

曾任水泥工維持生計 因傷患淡出影壇

張耀揚的的人生經歷充滿傳奇，他在9歲時曾遭遇嚴重車禍，導致失去了9歲前的大部分記憶。中五畢業後，他為了生計曾任職水泥工及搬運工人，後來轉職貿易公司，因身形高大在街頭被星探發掘，才進入模特兒界，並於1985年正式開始幕前演出。2000年，張耀揚憑杜琪峯執導的《鎗火》勇奪香港電影金紫荊獎「最佳男配角」，演技備受業界肯定。可惜天意弄人，2008年張耀揚因拍攝動作戲導致腰部過度勞損，引發椎間盤突出，花了不少時間休養，從此息影從商、淡出銀幕。雖然久未有新作，但他早前驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，在台上重現「烏鴉」招牌手勢，令全場歡呼，亦勾起觀眾無限集體回憶。

闊別熒幕10多年的張耀揚，之前驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》，隨即勾起大家集體回憶。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚笑指自己無做「烏鴉哥」好耐，現在是「白鴿」。（陳順禎攝）

親自解開「腳踩關公」邪門傳聞

另外，多年來一直有傳張耀揚當年拍《古惑仔3之隻手遮天》，原本是堅拒拍用腳踩碎關公神像一幕，要製片軟硬兼施，先威脅他要解約，繼而送上6萬6千6百大利是，才令他答允。而完成拍攝後，張耀揚多次發惡夢，為此到廟宇拜關二哥賠罪，不單花上10萬打造一尊全新神像，仲茹素三個月來以表誠意。他月前出席活動時，就傳聞解畫：「咁有各大傳媒有自己唔同嘅講法，其實本身我自己都食咗7年齋，唔係因為關公嘅問題，而係因為中意食齋嗰個感覺，而係對身體嗰個反應而食齋嘅。（傳聞這你拍呢場戲收咗大利是？）冇喎，一封利是都冇喎。（話你拍呢場戲唔肯拍？）咁又冇話唔肯，做演員係需要配合，即係導演或者監製佢所需要嘅嘢，當然唔係話拍啲唔好嘅嘢啦。我覺得做演員係應該係知道自己嘅崗位做啲乜嘢。」

張耀揚早前在香港出席活動，為當年拍《古惑仔》踩關公像被傳撞邪一事，揭開真相。（陳順禎攝）

張耀揚飾演「烏鴉」一角，至今依然是經典。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

被問到拍完有否感到不適？張耀揚表示：「咁又冇，咪繼續話你第三集第四第五集第六集你都要去拍。（冇撞邪？）冇，我咁陽光，撞邪就唔會喺我身上。（一直都係傳聞？）係呀，我諗即係大家關注所以有呢啲傳聞。（要你演多次都Ok？）我都冇問題嘅，演員都咩都可以做，自己都係百無禁忌。」