舒淇直言與馮德倫每任前度都很熟　數最靚仔男星老公竟三甲不入

舒淇近日作客內地熱門節目《毛雪汪》，大談與老公馮德倫（Stephen）相識多年的相處點滴。兩人於1997年因合作電影《美少年之戀》而結緣，隨後維持了十多年的好友關係。舒淇坦言，最初壓根兒沒想過與馮德倫拍拖：「完全沒有，一點都沒有，一丁點都沒有！因為他一開始就有女朋友了，他女朋友我也認識，他每一屆女朋友我都很熟。」直到後來有一陣子她情緒較為低落，馮德倫抽空陪她聊天，兩人自然而然走在一起，由對方主動提出拍拖。

舒淇近日作客內地熱門節目《毛雪汪》，大談與老公馮德倫（Stephen）相識多年的相處點滴。（資料圖片）

舒淇近日作客內地熱門節目《毛雪汪》，大談與老公馮德倫（Stephen）相識多年的相處點滴。（IG@sqwhat）

與馮德倫維持了十多年的好友關係，舒淇坦言，最初壓根沒有想過與對方拍拖：「完全沒有，一點都沒有，一丁點都沒有！因為他一開始就有女朋友了，他女朋友我也認識，他每一屆女朋友我都很熟。」（節目截圖）

馮德倫無浪漫求婚 舒淇不嚮往：拍戲穿過太多婚紗了

舒淇透露馮德倫當年根本沒有求婚，而她自己也完全不嚮往，表示：「我拍過太多愛情片、結婚片、求婚片，穿過太多婚紗了，對這些東西不會有驚喜，再怎麼也沒有戲裡面那麼浪漫。」至於婚後的相處模式，兩人十分自然自在，平日不用刻意找話題，各自躺在沙發上煲劇、打機，待在同一個空間便是最舒服的陪伴。

舒淇透露馮德倫當年根本沒有求婚，而她自己也「完全不想要」，表示：「我拍過太多愛情片、結婚片、求婚片，穿過太多婚紗了，對這些東西不會有驚喜，再怎麼也沒有戲裡面那麼浪漫。」（資料圖片）

兩人平日不用刻意找話題，各自躺在沙發上煲劇、打機，待在同一個空間便是最舒服的陪伴。（IG@sqwhat）

讚張國榮金城武劉德華最靚仔 馮德倫三甲不入

舒淇曾與無數男神合作，被問到合作過的男星中哪位最靚仔時，他問：「唉，包括我老公嗎？」最後他選了張國榮、劉德華、金城武，並笑言：「所以我老公絕對不是……頭三。」舒淇形容與馮德倫的相處模式屬於互相吐槽及暗裏較量，若看到對方有工作，自己也會想出去工作。她又分享了一次印象深刻的週年紀念禮物，指兩人曾一同出席手錶活動，當時她基於工作需要，讚賞有數款手錶款式漂亮，沒想到週年紀念時，馮德倫遞上一個電子手錶品牌的盒子，拆開後盒內裝著的正是她先前讚過的手錶，她心想對方實在相當「直男」，笑言：「還不如送我現金呢！」

舒淇曾與無數男神合作，被問到合作過的男星中哪位最靚仔時，他問：「唉，包括我老公嗎？」最後他選了張國榮、劉德華、金城武，並笑言：「所以我老公絕對不是……頭三。」（節目截圖）