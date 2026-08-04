日落下的彩虹｜周家怡演活重男家庭女兒　攤牌戲獲激讚：感動到喊

ViuTV劇集《日落下的彩虹》由盧樂榕、黃天城作為編劇，劉偉恆執導，講述彩虹邨清拆前，眾街坊發生的故事。最新一集講到身為家中次女的周家怡，在外人看來是「老姑婆」，但一直仆心仆命撐起頭家、照顧年邁母親吳浣儀，然而一早搬走的大哥強尼卻因充大頭鬼投資失利，回來氹母親畀錢填氹；不事生產的細佬「肥仔」梁業則被女友樊沛珈迷惑，想用彩虹邨單位換居屋結婚。夾在中間的吳浣儀重男輕女，結果打算畀錢強尼及畀樓肥仔，終逼得周家怡失望與家人攤牌。網民洗版留言讚周家怡的演出具感染力，指其演出把對家人失望之情層層遞進，而周家怡也撰文道謝，指自己見到大家支持開心到喊：「其實能夠用生命去演戲，我真係覺得好幸福㗎，我只係希望每一次做嘅角色都能夠真心感受個角色，因為我覺得佢係有生命㗎，所以唔想愧對佢。」

最新一集講到身為家中次女的周家怡，在外人看來是「老姑婆」，但一直仆心仆命撐起頭家、照顧年邁母親吳浣儀，但面對家人重男輕女，終逼得周家怡失望與家人攤牌。（ViuTV）

然而一早搬走的大哥強尼卻因充大頭鬼及投資失利，回來氹母親畀錢填氹。（ViuTV）

不事生產的細佬「肥仔」梁業則被女友樊沛珈迷惑，想用彩虹邨單位換居屋結婚。（ViuTV）

「肥仔」飾演被女友迷惑的廢柴細佬。（ViuTV）

攤牌戲層層遞進演繹失望之情 周家怡吳浣儀獲封MVP

攤牌戲獲觀眾大讚，指吳浣儀與周家怡是MVP，老戲骨吳浣儀自然而然的演技當然無可挑剔，每一幕的情緒都恰到好處；而家怡一輪嘴攤牌的戲碼，沒有爆喊大崩潰，而是層層遞進地演出對家人的失望，聲線抖震、強忍眼淚，使觀眾徹底體會到她多年來為同住的母親和細佬畀屋租、水電煤、燈油火蠟、裝修傢私和母親的醫藥費，不求回報照顧家人，卻因為硬朗、搞得掂，結果竟令母親想犧牲她成全兄與弟，美其名是不想女兒再照顧自己；實質是想她搬走，讓出單位予細佬。

攤牌戲獲觀眾大讚，指吳浣儀與周家怡是MVP，老戲骨吳浣儀自然而然的演技當然無可挑剔，每一幕的情緒都恰到好處。（ViuTV）

家怡一輪嘴攤牌的戲碼，沒有爆喊大崩潰，而是層層遞進地演出對家人的失望，聲線抖震、強忍眼淚，使觀眾徹底體會到她多年來為同住的母親和細佬仆心仆命，結果母親卻想犧牲她成全兄與弟。（ViuTV）

周家怡本來都忍口，但當聽到母親竟哭著說：「阿女，大家一家人，做咩計得咁清楚？」這句難聽到粗口的話，家怡終於失望透頂，連立遺囑都講出口，對母親說：「我覺得你最好寫清楚點樣分配啦，因為我唔想將來呢，佢哋又來喺度爭餐死，你知貪起上嚟真係咩都做得出嘅，我真係唔想煩喇，我覺得你做阿媽嘅，呢啲嘢你應該要提前處理。」

母親吳浣儀竟哭著對周家怡說：「阿女，大家一家人，做咩計得咁清楚？」（ViuTV）

周家怡心碎叫母親立定遺囑：「我唔想將來呢，佢哋又來喺度爭餐死，你知貪起上嚟真係咩都做得出嘅，我真係唔想煩喇，我覺得你做阿媽嘅，呢啲嘢你應該要提前處理。」（ViuTV）

好彩最終都能重修舊好。（ViuTV）

網民共鳴指演活「做女」心聲 激讚演技：欠一套女主角

觀眾留言：「佢把聲一路講一路震，好激動好嬲，但又要忍住俾自己清晰咁表達，亦都好委屈好傷心屋企人咁對自己，但又要hold住唔想俾自己喊出嚟，依嚇真係會覺得好感同身受，睇到眼濕濕🥲」、「超正，成個情緒俾家怡帶動，跟住佢一齊喊」、「完全冇前文後理咁睇 都俾周家怡帶到入戲 好勁抽嘅演技」、「已經唔似演緊戲，根本就係有個導演，唔知點解擺個cam係彩虹邨呢間單位一家人喺度嗌緊交！」、「佢其實欠一套電影女主角。」、「依場周家怡.有d似大時代方展博鬧賤婆婆嗰場。」、「佢個個角色都有唔同演繹方法，同埋最重要嘅係，你唔會覺得佢演緊戲，佢就係果（嗰）個角色。」、「由<綠豆>至今，佢永遠唔會令人失望，演八婆、差婆、妹仔、醫生、師奶，全部手到拿來」、「個角色係好多做『女』嘅心聲，特別係冇結婚一直支持緊屋企嘅女」

網民大讚周家怡的演出，不少人都睇到眼濕濕。（Threads）

更有人指周家怡仿如《大時代》中方展博鬧賤婆婆的一幕。（Threads）

家怡睇留言感動落淚 直言能以生命演戲好幸福

面對網民一面倒稱讚演技，周家怡也發文感謝，更透露自己開心到喊：「今朝一起身見到洗版留言話鐘意睇《日落下的彩虹》同支持我嘅留言，我喊咗出嚟，真係好感動。其實能夠用生命去演戲，我真係覺得好幸福㗎，我只係希望每一次做嘅角色都能夠真心感受個角色，因為我覺得佢係有生命㗎，所以唔想愧對佢，同埋我真心希望每一個嘅演出都能夠得到多啲人睇到，因為呢個係我哋每一個劇集同電影嘅團隊最希望嘅結果。拍戲從來都唔係一個人嘅事，係所有台前幕後共同去創造出嚟，所以真係好熱血㗎🥹。再次多謝大家，你哋好衰㗎，我真係好感動呀，我真係好鍾意演戲㗎💖🙏🏻」這個帖文短短數小時已有過萬人讚好，導演劉偉恆都讚：「從來都對你有信心🙌」；「大哥」強尼留言：「唔使講嘢，攬吓先🫂見到咁多人識貨👍🏽戥你超級超級開心👏🏽」；「細佬」肥仔則笑說：「周家怡係一定要支持 我由你跳舞到做宮女既時候已經支持你🔥👊🏼💪🏼」

面對網民一面倒稱讚演技，周家怡也發文感謝，更透露自己開心到喊。（IG@kayeechau）