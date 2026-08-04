陳凱琳仔仔睇戲遭忌廉淋頭　親證已報警：大家對小朋友善良少少

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠》，未料竟意外捲入網絡大公審！有同場網民在社交平台發文痛批，指陳凱琳的兒子在觀影期間不斷大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，更指現場觀眾多次發出「噓」聲及口頭勸阻無果，痛斥「貼錢買難受」、「完全冇家教」。帖文隨即引爆網絡熱議，不過事件隨後出現驚人逆轉！有其他同場目擊者出面為陳凱琳護航，爆料指現場情況並非如發文者所言般誇張，更驚爆散場時有人疑因不滿，竟以cream直接淋向陳凱琳兒子的頭部，引發全城關注。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）日前帶同兒子前往金鐘太古廣場戲院觀賞電影《蜘蛛俠》，有同場網民在社交平台發文痛批，指陳凱琳的兒子在觀影期間不斷大聲交談、嬉笑及尖叫「嘈足全程」，更指現場觀眾多次發出「噓」聲及口頭勸阻無果。（IG@ghlchan）

陳凱琳（右一）與陳嘉寶出席黃奕晨主持的《人妻私房料理》錄影。（盧振輝攝）

有其他同場目擊者出面為陳凱琳護航，爆料指現場情況並非如發文者所言般誇張，更驚爆散場時有人疑因不滿，竟以cream直接淋向陳凱琳兒子的頭部，引發全城關注。（盧振輝攝）

被指聲浪影響他人 陳凱琳坦承有改善空間

今日（4/8）陳凱琳出席節目錄影，面對網民的指控以及鬧得沸沸揚揚的「cream淋頭」事件，首度開口吐露心聲。對於網民指控兒子睇戲喧嘩影響他人，陳凱琳接受《香港01》訪問時展現出大方態度，坦承自己作為母親會深刻檢討：「如果真係有嘅話，我自己都要再做得好啲，再同小朋友去提點佢哋，我哋出街嘅時候有啲咩行為要注意返。」

她亦解釋道，當時對方並沒有當面要求他們降低聲量：「當時大家都睇緊戲，我自己相信小朋友一定會喺比較刺激嘅場景興奮『嘩』咁樣，如果呢度真係影響到別人，我哋喺外面可以再注意我哋嘅聲音。」

陳凱琳向睇戲受影響人士致歉，坦承自己作為母親會深刻檢討：「當時大家都睇緊戲，我自己相信小朋友一定會喺比較刺激嘅場景興奮『嘩』咁樣，如果呢度真係影響到別人，我哋喺外面可以再注意我哋嘅聲音。」（盧振輝攝）

證實已報警備案：事態嚴重，交由警方處理

談到兒子疑遭人用忌廉淋頭、甚至引起現場混亂的傳聞，陳凱琳態度轉趨審慎，並首度證實已經報警處理。被問到為何事件發酵多日才回應，她直言：「第一真係涉及小朋友，第二係因為呢件事嚴重嘅程度係我哋已經去備咗案、報咗警，已經要交畀警方去處理，所以喺呢度我都不能夠去講太多。」

陳凱琳透露事發當下以保護孩子為首要考量：「最緊要係帶咗小朋友返屋企，安全，跟住我就即刻去咗處理呢件事。」她希望透過正當合法途徑解決，讓孩子知道父母會站出來保護他們、為他們主持公道。

被問到為何事件發酵多日才回應，她直言已報警處理：「第一真係涉及小朋友，第二係因為呢件事嚴重嘅程度係我哋已經去備咗案、報咗警，已經要交畀警方去處理，所以喺呢度我都不能夠去講太多。」（盧振輝攝）

坦言自責冇即時保護仔仔 呼籲大眾：對小朋友善良少少

提及6歲兒子目前的情緒狀況，陳凱琳表示孩子現時已安頓好，亦明白發生了什麼事。她與丈夫鄭嘉穎平時非常注重與孩子的溝通，給予充足的安全感。然而，作為媽媽的她仍難掩內疚：「反而我自己做媽媽，我會覺得我冇喺呢一方面即時可以去保護到小朋友係我自己嘅失誤，我都有啲怪責自己。」

面對網絡上鋪天蓋地的討論與人身攻擊，陳凱琳期望外界一件事歸一件事，不要將焦點過度放大：「攻擊呢樣嘢對於小朋友真係好大嘅傷害，如果可以嘅話，就唔好再將呢件事再講太多落去。」最後她向廣大網民懇切呼籲：「希望大家可以對小朋友善良少少，佢哋都係咁細個，就算有冇做錯，我哋都有進步空間，亦都會有改善，咁就大家畀個機會我哋啦。」

媽媽的她仍難掩內疚：「反而我自己做媽媽，我會覺得我冇喺呢一方面即時可以去保護到小朋友係我自己嘅失誤，我都有啲怪責自己。」（盧振輝攝）